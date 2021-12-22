 

Стало известно о сроках поставок первых Су-57 в войска

22.12.2021, 2:45, Новости дня
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Восточный военный округ (ВВО) в следующем году получит первые истребители Су-57, сообщил командующий ВВО генерал-полковник Александр Чайко.

«Спланировано получение модернизированного бригадного комплекта оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», реактивных систем залпового огня «Торнадо-С», ударных вертолетов Ми-28НМ и первых единиц новейших истребителей Су-57», – цитирует Чайко РИА «Новости».

По его словам, в 2021 году ВВО получил свыше 800 единиц современных образцов вооружения и военной техники. Были приняты на вооружение дизель-электрическая подлодка «Магадан», береговые ракетные комплексы «Бастион», также стартовало перевооружение мотострелковых соединений и воинских частей на танки Т-80БВМ.

Генерал пояснил, что доля современных образцов техники в округе достигла 56%.

«Ключевым мероприятием подготовки войск округа в наступающем году станут стратегические командно-штабные учения «Восток-2022». В общей сложности спланировано более 9 тыс. мероприятий подготовки органов военного управления, войск (сил) ВВО, в том числе более 2 тыс. командно-штабных, тактических и тактико-специальных учений. Мы продолжим практику внедрения в систему боевой подготовки опыта современных вооруженных конфликтов, большинство тактических учений будем проводить в двухстороннем формате, создавая при этом условия обстановки, максимально приближенные к реальным боевым», – заключил Чайко.

Во вторник глава Министерства обороны Сергей Шойгу распорядился провести в следующем году командно-штабные учения «Восток» и «Гром».



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