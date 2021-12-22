 

Актрисы из «Секса в большом городе» поддержали обвинивших Нота в изнасиловании

22.12.2021, 2:45, Новости дня
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Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис, снимавшиеся в сериале «Секс в большом городе», выступили в поддержку женщин, заявивших об изнасиловании Крисом Нотом, сыгравшем мистера Бига в сериале.

«Мы глубоко обеспокоены обвинениями в адрес Криса Нота. Мы поддерживаем женщин, которые выступили и поделились своим болезненным опытом. Мы знаем, как это трудно сделать, и выражаем им свою признательность», – говорится в их совместном заявлении, которое опубликовала в Instagram Паркер, передает ТАСС.

Ранее актера Криса Нота уволили из сериала «Уравнитель» после обвинений в изнасиловании.

Напомним, американского актера Криса Нота обвинили в изнасиловании жительницы Нью-Йорка больше 10 лет назад. До этого Криса Нота также обвинили в изнасиловании, на этот раз жертвами якобы стали две женщины. По их словам, актер изнасиловал одну в 2004 году, а вторую в 2015 году. После публикаций об изнасилованиях компания по производству тренажеров Peloton удалила видеоролик с Нотом.



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