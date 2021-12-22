Российский мультфильм включили в шорт-лист «Оскара»

Американская киноакадемия представила шорт-лист претендентов на кинопремию «Оскар»: в категорию «Лучший короткометражный анимационный фильм» попал российский мультфильм «БоксБалет».

Короткометражку снял Антон Дьяков. Мультфильм уже отметили премией «Икар» и признали лучшим на фестивале «Короче». Всего в категории представлены 15 картин, передает «360».

Категория «Лучший иностранный фильм» представлена японской картиной «Сядь за руль моей машины», финской «Купе номер 6» и австрийской «Великой свободой». В шорт-лист также вошли «Лунана: Як в классной комнате», «Побег», «Я создан для тебя», «Агнец», «Герой» и «Рука Бога». Киноакадемики выбрали «Улей», «Молитвы об украденных», «Худший человек на свете», Plaza Catedral, «Самого лучшего босса» и Playground.

В категории «Лучшие визуальные эффекты» указаны «Черная вдова», «Дюна», «Вечные», «Главный герой», «Охотники за привидениями: Наследники», «Годзилла против Конга», «Матрица: Воскрешение», «Не время умирать», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и «Человек-паук: Нет пути домой».

В шорт-лист претендентов на «Лучший документальный фильм» вошли Ascension, Attica, «Билли Айлиш: Слегка размытый мир», «Файя Дайи», The First Wave, «Побег», «На одном дыхании», «Джулия», «Президент», «На пути к исцелению», «Спасательная операция», «Просто, как вода», «Лето Соула», The Velvet Underground, «Текст в огне».

Среди номинантов за «Лучший саундтрек» значатся «Дюна», «Быть Рикардо», «Кэндимен», «Не смотри наверх», «Энканто», «Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан», «Легенда о Зеленом Рыцаре», «Тем больнее падать», «Король Ричард», «Последняя дуэль», «Не время умирать», «Параллельные матери», «Власть пса», «Спенсер», «Трагедия Макбета».

При этом картина российского режиссера Киры Коваленко «Разжимая кулаки» не вошла в шорт-лист премии американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм», пишет ТАСС.

Напомним, картину Коваленко «Разжимая кулаки», снятую на осетинском языке, признали лучшей в номинации «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале. Действие фильма происходит в городке Мизур в Северной Осетии. Отец семейства перевез всех туда после трагических событий. У него двое сыновей и дочь Ада, которых он воспитывает в строгости. Отец «душит» своей любовью дочь, не отпуская ее от себя.