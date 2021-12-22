Ни один крем так не сработает: как подтянуть и омолодить кожу с помощью питания

Чтобы сохранить кожу красивой и здоровой, некоторые используют дорогие косметические средства. Однако для этого бывает достаточно пересмотреть свой рацион и включить в него продукты, в состав которых входят полезные для кожи вещества. Они подтягивают кожу, замедляют ее старение, тонизируют и улучшают цвет лица.

Как стареет кожа

Когда речь заходит о молодой коже, мы представляем себе подтянутый и эластичный кожный покров. При снижении тонуса появляются первые признаки старения: мелкие морщинки, кожа становится сухой, меняется овал лица. Основа молодой и упругой кожи — коллаген и эластин. C возрастом в коже уменьшается количество этих веществ, поэтому следует поддерживать их необходимый уровень, чтобы сохранить красоту и тонус кожных покровов.

Волокна коллагена и эластина истончаются по ряду причин. Это может быть мимика: мы морщимся, улыбаясь сотни раз в день. Негативно влияют на кожу ультрафиолет, алкоголь, никотин и другие факторы. Коллаген и эластин — это белки. Для их построения необходимы аминокислоты. Когда их недостаточно, ухудшается состояние ногтей (они слоятся, ломаются), волос (у них секутся кончики), и кожи, которая становится сухой.

Поддерживать необходимый для производства эластина и коллагена уровень аминокислот можно с помощью питания, которое должно быть сбалансированным.

Аминокислоты

Существуют несколько видов аминокислот, поддерживающих обновление клеток и укрепляющих соединительную ткань. Необходимо потреблять много белка, чтобы получить эти аминокислоты в достаточном количестве. Лучшими источниками белка являются:

бобовые; яйца; сыр; куриное филе; лосось.

Еще один продукт, который необходимо включить в рацион, это авокадо. Содержащийся в нем калий нормализует водный баланс, предотвращая задержку воды в организме. Не менее важен L-карнитин. Это аминокислота, которая в основном содержится в мясе. Она образует коллаген и ускоряет сжигание жира.

L-аргинин также способствует обновлению клеток и улучшает кровообращение. Большое количество этого вещества содержится в таких продуктах:

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Витамин А

Этот витамин содержится в продуктах животного происхождения:

в рыбе; в яйцах; в твороге.

Витамин А давно используют в косметике, поскольку он предотвращает расщепление коллагена, делая кожу более гладкой и упругой. Бета-каротин – это предшественник витамина А. Он откладывается в слоях кожи и защищает от УФ-лучей, а также обеспечивает здоровый цвет лица. Вы найдете бета-каротин в таких продуктах:

фенхель; морковь; капуста.

В витамин А он превращается лишь в сочетании с чем-то жирным, к примеру, со сливками, подсолнечным маслом.

Витамин С

Многим известно, что большое количество этого витамина содержится в лимонах. Ускорить обмен веществ и укрепить соединительные ткани поможет стакан теплой воды с соком лимона. выпитый утром. Этот напиток зарядит вас энергией на весь день. К другим источникам витамина С следует отнести:

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Витамин C защищает от вредных токсинов и канцерогенных веществ, попадающих в кожу из окружающей среды.

Цинк

Цинк помогает сохранять здоровье и крепость костей. При его дефиците страдают не только кости, но и кожа, волосы, ногти. Цинк улучшает цвет кожи лица, сужает поры. Как и витамин А, цинк предотвращает расщепление коллагена УФ-лучами. В достаточном количестве цинк содержится в таких продуктах:

сыр; морская рыба; говядина.

Чего следует избегать

Теперь вы знаете, как омолодить кожу с помощью продуктов питания. Однако этого будет недостаточно, даже если вы включите в свой рацион все перечисленные продукты. Откажитесь от продуктов, вред которых давно доказан.

Это фастфуд, содержащий огромное количество сахара, усилителей вкуса и вредных жиров. Если вы не хотите увидеть на своих бедрах целлюлит, сведите к минимуму или совсем откажитесь от сахара. А любительницам кофе следует подумать о сокращении потребления этого ароматного напитка.