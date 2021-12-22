Украина рассматривает два новых формата переговоров с РФ по Донбассу. Дедлайн – конец первого квартала 2022 года – Арахамия

Видеофрагмент выступления нардепа опубликован на YouTube-канале LBTV.

По словам Арахамии, работа в нормандском формате зашла в тупик, после чего возникла угроза полномасштабного вторжения со стороны России.

“Сейчас наша стратегия – это – первое – деэскалация, а второе – это изменение этого нормандского формата. У нас есть два варианта: один формат – это прямые переговоры с [президентом РФ Владимиром] Путиным и второй формат – добавление Соединенных Штатов Америки в нормандский или какой-то другой формат… Это в активной фазе обсуждения… Здесь так много сторон, что я, к сожалению, не могу давать никаких дат… но у нас внутренний дедлайн стоит – это конец первого квартала 2022 года”, – сказал нардеп.

ВИДЕОВидео: LBTV / YouTube

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил 9 декабря, что США приняли для себя решение быть активным игроком в процессе урегулирования ситуации на Донбассе. По его словам, вариант участия Штатов будет зависеть от многих обстоятельств – это может быть параллельный трек вместе с нормандским форматом.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид отметила 21 декабря, что Штаты пока не планируют присоединяться к нормандскому формату переговоров по Донбассу, но намерены поддерживать дипломатию, которая уже ведется.

В настоящее время организация прямых переговоров президента Украины Владимира Зеленского и Путина не ведется, говорил 14 декабря глава МИД Дмитрий Кулеба. “Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе”, – подчеркнул министр.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия).

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Зеленский заявлял, что очень хотел бы, чтобы США присоединились к переговорам в нормандском формате по ситуации на Донбассе.

Кулеба говорил 14 декабря, что вопрос присоединения США к участию в нормандском формате на сегодняшний день не рассматривается.

—