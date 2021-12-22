Луческу подтвердил переход Миколенко в английский “Эвертон”

Об этом Луческу сообщил в интервью румынскому изданию Gazeta Sporturilor, опубликованном 21 декабря.

Наставник “Динамо” подчеркнул, что “рад, что молодой игрок из его команды сейчас переходит в “Эвертон”.

Луческу уточнил, что имеет в виду Миколенко.

Как отмечает издание, 76-летний Луческу в пятый раз был признан лучшим футбольным тренером года в Румынии по результатам опроса Gazeta Sporturilor.

В ежегодном опросе принимали участие все тренеры, президенты и капитаны клубов румынского высшего дивизиона, а также журналисты и читатели Gazeta Sporturilor.

Луческу признавали лучшим тренером Румынии в 2004, 2010, 2012 и 2014 годах.

О том, что Миколенко близок к переходу в “Эвертон” 14 декабря сообщал Telegram-канал “Динамо Киев Inside”. По данным румынского портала Playsport, английский клуб предложил “Динамо” за футболиста €23 млн.

На Миколенко также претендовала итальянская “Рома”, но ее предложение было меньше на €3 млн.

Контекст:

По данным портала Transfermarkt, 22-летний Миколенко сыграл за сборную Украины 21 матч, он дебютировал за национальную команду при тренере Андрее Шевченко.

“Эвертон” после 17 сыгранных матчей в АПЛ занимает в турнирной таблице 14-е место из 20 команд. В активе “ирисок” 19 очков – пять побед, четыре ничьих и восемь поражений. Тренирует “Эвертон” испанский наставник Рафаэль Бенитес.

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