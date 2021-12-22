В зоопарке Москвы рассказали, какие животные радуются морозу

Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях зоопарка Москвы, но остальные обитатели радуются морозной и снежной погоде, рассказали в пресс-службе зоопарка.

«Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях. Остальные резвятся на улице. При этом у них тоже всегда есть возможность укрыться во внутренних вольерах. Наши пушистики обустраивают свою территорию так, как делали бы это в природе: прокладывают тропы, роют норы, закапывают еду. Снег для всех – прекрасное обогащение среды обитания», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

При этом в зоопарке уточнили, что в морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, прежде всего, овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки.

Так, по утверждению специалистов пресс-службы, «с удовольствием гуляет леопард Мизер», а львы с приходом холодов «стали реже выходить на улицу». «Но все равно они каждое утро появляются в вольере, чтобы добыть корм, старательно запрятанный там киперами. Наши панды – большие и малые – протаптывают тропинки по заснеженным вольерам. Бегают волки, лисы, кустарниковые собаки, все обитатели павильона «Фауна России», страусы и, конечно, пингвины», – добавили в пресс-службе.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что рекордный с 1993 года снегопад прошел в Москве: на метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков. Он отметил, что самые сильные этой зимой аномальные снегопады зафиксированы в столице в результате влияния активного волнового атмосферного фронта. Больше всего снега – 12 мм – выпало в Новой Москве в Михайловском и в подмосковном Долгопрудном.