 

В Минприроды подсчитали экономический ущерб от лесных пожаров в России

22.12.2021, 2:00, Новости дня
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Предварительный ущерб от лесных пожаров в 2021 году составил 10,6 млрд рублей, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Он отметил, что прошедшие 12 месяцев также стали рекордными по площади, пройденной огнем, передает ТАСС. 

«На землях лесного фонда возникло почти 15 тыс. лесных пожаров на площади свыше 10 млн гектаров», – сообщил он.

По его словам, 90% от 10 млн гектаров пришлось на долю Дальнего Востока, наиболее всего – на Якутию (8,1 млн гектаров). 

Ранее сообщалось, что наводнения, лесные пожары и жара являются основными климатическими рисками для России. 



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