 

Байден заявил о выявленном в Белом доме штамме «омикрон»

22.12.2021, 2:00, Новости дня
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Случаи заражения штаммом «омикрон» зафиксировали даже в Белом доме, сообщил президент США Джо Байден.

В своем обращении к нации Байден рассказал, что омикрон-штамм обнаружили в Белом доме. Он раскрыл подробности о выявленных случаях: по его словам, новую мутацию COVID-19 нашли среди привитых людей, передает РИА «Новости». 

«Омикрон передается так легко, поэтому мы видим, как коронавирусом заражаются полностью вакцинированные люди», – подчеркнул лидер США.

Байден добавил, что случаи заражения омикрон-штаммом COVID-19 присутствуют в каждой организации. «Даже в Белом доме среди вакцинированных от омикрона», отметил он.

В том же обращении к гражданам США Байден заявил, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в стране.

Напомним, почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм «омикрон», следует из данных федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Ранее Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.



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