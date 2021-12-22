Названо число погибших в результате преступлений с начала года

С начала года в результате преступлений в России погибли более 21 тыс. человек, говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь-ноябрь 2021 года.

«В результате преступных посягательств погибло 21,6 тыс. человек, здоровью 30,1 тыс. человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,4% погибших, на города и поселки городского типа – 68,0% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред», – говорится в материалах, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, зафиксированных за 11 месяцев 2021 года, уменьшилось по сравнению с таким же периодом 2020 года.