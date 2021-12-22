 

Названо число погибших в результате преступлений с начала года

22.12.2021, 2:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С начала года в результате преступлений в России погибли более 21 тыс. человек, говорится в статистических материалах МВД о состоянии преступности за январь-ноябрь 2021 года.

«В результате преступных посягательств погибло 21,6 тыс. человек, здоровью 30,1 тыс. человек причинен тяжкий вред. На сельскую местность приходится 37,4% погибших, на города и поселки городского типа – 68,0% лиц, здоровью которых причинен тяжкий вред», – говорится в материалах, передает ТАСС. 

Ранее сообщалось, что число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, зафиксированных за 11 месяцев 2021 года, уменьшилось по сравнению с таким же периодом 2020 года. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / В РФ решили приравнять к наркотикам 11 новых веществ

18.12 / Google указал Путина в переводе популярной фразы

26.09 / Преемник Меркель оценил предварительные результаты выборов в Германии

16.09 / В США объявили Россию крупнейшей военной угрозой для НАТО

30.10 / Юрист оценил справедливость приговора таджикскому блогеру за скандальное фото у храма

23.03 / Соучредитель Clubhouse анонсировал выход приложения на Android через пару месяцев

31.08 / “Красивые ноги”, “Богиня!”, “Шикарная!” Ани Лорак показала четыре новых образа

09.11 / СНБО Украины запустил обучение по программе для “белых” хакеров

09.01 / 8 января боевики открывали огонь на Донбассе девять раз – штаб ООС

02.12 / Порошенко вспомнил 2013 год и написал, что “забрался на грейдер, окруженный агрессивной толпой титушек”. Его раскритиковали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика