Выплаты за вакцинацию по программе “єПідтримка” не повлияют на начисление субсидий – Минсоцполитики Украины

“Получение указанных средств не влияет на право граждан получать жилищную субсидию, а также не уменьшает размер жилищной субсидии. Поскольку эта выплата одноразовая, она не учитывается в совокупный доход домохозяйства при расчете размера субсидии, что не отразится на размере жилищной субсидии в будущих периодах”, – говорится в сообщении.

Таким образом, привитые украинцы могут получать эти выплаты без потери права на субсидию или уменьшения ее размера, отметили в министерстве.

Контекст:

15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что каждый, кто вакцинировался против коронавируса в Украине, получит по 1 тыс. грн. В Офисе президента отметили, что эти деньги не выдадут наличными. Их можно будет потратить на определенный перечень услуг (сфера культуры, туризма и спорта) для поддержки бизнеса в условиях пандемии. Выплату получат все украинцы, которые прошли полный курс вакцинации от COVID-19 до 19 декабря и после.

Инструкцию, как оформить заявку на получение 1 тыс. грн за вакцинацию, обнародовали 9 декабря.

13 декабря президент заявлял, что полностью вакцинированные украинцы старше 60 лет с января 2022 года смогут потратить 1 тыс. грн за прививку на социальные нужды, в частности на покупку лекарств

Программа стартовала 19 декабря и будет действовать до конца следующего года. Деньги граждане получают на специальную виртуальную платежную карту. Украинцы смогут использовать средства в течение четырех месяцев со дня их поступления на счет, а в случае неиспользования сумма будет возвращена государству, рассказывали в Минэкономики.

В 2021 году на программу выделили 8 млрд грн. В правительстве ожидают, что в 2021 году программой воспользуются 8 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 21 декабря в Украине минимум одну дозу вакцины получили 14,4 млн человек, а 13 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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