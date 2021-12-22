В Украине будет достаточно вакцин для ревакцинации от COVID-19 70% взрослого населения в 2022 году – Минздрав

Он отметил, что Украина сейчас имеет договоренности о поставках почти 42 млн доз вакцин в 2022 году.

“Речь идет о 25 млн доз вакцины Pfizer, 6,5 млн доз вакцины Coronavac, а также о 10 млн доз по механизму COVAX. То есть, у нас уже есть гарантированные поступления, чтобы 70% взрослого населения страны имели полноценную ревакцинацию двумя дозами”, – сказал он.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины против коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также украинцев прививают вакциной Moderna (Spikevax), хоть она пока не зарегистрирована в стране.

По состоянию на 7 декабря на украинских складах находилось 9,5 млн доз вакцин.

Кампания по вакцинации в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 21 декабря первую дозу получили 14,4 млн человек, две дозы – 13 млн.

Глава Минздрава Виктор Ляшко 30 ноября говорил, что бустерная доза вакцины против коронавируса в Украине может быть доступна уже с января – февраля 2022 года при определенных условиях. “Если украинцы массово пойдут и сделают первую прививку, у нас будут первой прививкой вакцинированы по крайней мере 60% или двумя дозами 50%, я как министр здравоохранения сразу приму решение и запустим бустерную вакцинацию”, – сказал Ляшко.

9 декабря ВОЗ рекомендовала делать бустерную вакцинацию против коронавируса людям с ослабленным иммунитетом или получившим инактивированную вакцину.

13 декабря в Украине разрешили третью дополнительную прививку от COVID-19 людям с ВИЧ-инфекцией, онкологией, после трансплантации органов, лицам, которые проходят иммунодепрессивную или иммуномодулирующую терапию, а также лицам с иммунодефицитным состоянием.

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что 23 декабря Министерство здравоохранения определит порядок использования третьей, бустерной дозы вакцины от коронавирусной инфекции.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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