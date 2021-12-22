Депутат: Мы живем в созданной при Сталине техносфере

«Сталин заслуживает благодарность за создание своеобразного кентавра – сочетание рыночной экономики с плановой и директивной», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин. Так он прокомментировал слова главы Минпромторга Дениса Мантурова, воздавшего должное вкладу советского лидера в развитие промышленности.

«Мы можем быть благодарны Сталину за создание сверхэффективной модели экономики. За безумный экономический рост, за очень серьезный рост благосостояния основной массы людей, несмотря на чудовищную войну и потрясения», – уверен зампред думского комитета по экономической политике Михаил Делягин, депутат от партии «Справедливая РФ – За правду».

Сталин заслуживает благодарность за «создание своеобразного кентавра – сочетание рыночной экономики с плановой и директивной». «Причем это оказалось гармоничное сочетание, которое потом было уничтожено Никитой Хрущевым. Мы должны быть благодарны Сталину и за то, что он поставил энергию денег на службу созиданию и создал систему очень гармоничного сочетания материального стимулирования с моральным. И в конечном итоге – за то, что мы живем», – подытожил Делягин.

Экономист напомнил, что «та техносфера, в которой мы живем, в основном создана либо при Сталине, либо по планам, которые были разработаны в его время и отчасти при его руководстве». «На фоне той промышленной политики, которую реализует глава Минпромторга Денис Мантуров, я бы сказал, что его восторженный отклик о том или ином политике скорее дискредитирует этого политика, чем возвышает его», – подытожил Делягин.

Во вторник Мантуров поблагодарил советского вождя Иосифа Сталина за развитие промышленности в СССР. О том, что 21 декабря исполнилось 142 года со дня рождения Сталина, напомнил министру депутат-коммунист Вячеслав Мархаев. «Важная дата сегодня. Великий политический и государственный деятель. В период его правления было много сделано для развития промышленности», – сказал Мантуров.