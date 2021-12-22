 

Вернувшийся из тюрьмы в США россиянин поблагодарил МИД

22.12.2021, 1:15, Новости дня
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Россиянин Олег Никитин, вернувшийся на родину после двух лет в тюрьме США, поблагодарил российское внешнеполитическое ведомства за поддержку и помощь, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Только что позвонил Олег Никитин. Тот самый, который сегодня прилетел в Москву из США, где находился в заключении с 2019 года. Тогда он стал очередной жертвой американской русофобии, и власти США предъявили ему обвинения в «нарушении санкционного режима». Олег благодарил МИД и российских дипломатов за неоценимую помощь и поддержку», – сообщила дипломат в Facebook.

Во вторник осужденный в США за нарушение санкционного режима житель России Олег Никитин вернулся в Россию. 

В октябре американские власти перевели Никитина в иммиграционную тюрьму. По версии минюста США, Никитин, глава питерской компании KS Engineering, и его сотрудник Антон Черемухин хотели купить в США за 17,3 млн долларов газовую турбину Vectra-40G, которая попадает под санкции, для чего вступили в сговор с руководителем зарегистрированной в Италии компании GVA International Oil and Gas Services Габриэле Виллоне, работником этой организации Бруно Капарини и главой американской компании World Mining and Oil Supply Дали Багру.

Никитин в американском суде признал вину в сговоре с целью нарушения санкций США, ему грозит до пяти лет тюрьмы. 



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