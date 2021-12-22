Традиционные, в духе минимализма и в джинсовой версии: собираем повседневный образ, взяв за основу брюки с принтом

Скомбинировать одежду с особой эстетикой в ​​повседневный образ намного проще, чем кажется. Просто нужно правильно сочетать модный дизайн с базовыми вещами. К новогодним праздникам лучше делать грамотные покупки и приобретать вещи, которые можно надевать для различных мероприятий, а также приспособить их для повседневной носки. Например, в последние месяцы стали востребованы брюки с принтом. Наряду с классическими моделями в тонкую полоску много новых вариантов с весьма экстравагантным дизайном.

Одни из самых заметных – это брюки с цветочным рисунком в уличном стиле, которые успешно интегрируются и в изысканные наряды и широко используются в повседневных образах. В нарядах на каждый день они превосходно сочетаются с непринужденными пиджаками свободного кроя.

Образы с брюками с принтом

Вполне традиционный образ можно создать из брюк с ромашковым принтом и жилеткой из этой же ткани, если добавить к ним простой вязаный свитер.

Другой вариант – комплект из штанов с абстрактным рисунком и топа в бельевом стиле.

Образ в минималистичном стиле

Для приверженцев простых и лаконичных образов лучшим вариантом брюк с принтом станет классическая модель в тонкую полоску. Для минималистичного лука к таким брюкам достаточно надеть базовую рубашку или любой простой топ. Такой комплект можно использовать для создания и более сложных образов, сочетая с различными аксессуарами.

Для такого образа можно использовать как светло-серые, так и темно-серые широкие брюки с манжетами в тонкую полоску.

С полосатыми штанами

Чтобы брюки стали настоящим украшением образа, следует сделать ставку на принт, но не на традиционный, а более экстравагантный. Например, взять стильную модель с широкими полосками черного и желтого цвета.

Также можно выбрать двухцветные брюки с белыми полосками и поясом из этой же ткани с круглой пряжкой в виде кольца. К ним идеально подойдет белая рубашка.

Образ с джинсовыми брюками

Чтобы собрать комплект, нужно заменить традиционные джинсы на модель, украшенную вышивкой или печатью. В качестве декоративных элементов могут быть геометрические фигуры или цветы, при этом джинсы должны сохранять свою универсальную эстетику.

К таким джинсам можно надеть лоферы и кардиган. Комплект особенно стильно смотрится, если заправить кардиган в штаны. Также не помешают небольшие потертости на джинсах. Этот комплект можно использовать для создания удобного новогоднего или рождественского образа.