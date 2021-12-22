 

Традиционные, в духе минимализма и в джинсовой версии: собираем повседневный образ, взяв за основу брюки с принтом

22.12.2021, 1:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Скомбинировать одежду с особой эстетикой в ​​повседневный образ намного проще, чем кажется. Просто нужно правильно сочетать модный дизайн с базовыми вещами. К новогодним праздникам лучше делать грамотные покупки и приобретать вещи, которые можно надевать для различных мероприятий, а также приспособить их для повседневной носки. Например, в последние месяцы стали востребованы брюки с принтом. Наряду с классическими моделями в тонкую полоску много новых вариантов с весьма экстравагантным дизайном.

Одни из самых заметных – это брюки с цветочным рисунком в уличном стиле, которые успешно интегрируются и в изысканные наряды и широко используются в повседневных образах. В нарядах на каждый день они превосходно сочетаются с непринужденными пиджаками свободного кроя.

Образы с брюками с принтом

Вполне традиционный образ можно создать из брюк с ромашковым принтом и жилеткой из этой же ткани, если добавить к ним простой вязаный свитер.

Другой вариант – комплект из штанов с абстрактным рисунком и топа в бельевом стиле.

Образ в минималистичном стиле

Для приверженцев простых и лаконичных образов лучшим вариантом брюк с принтом станет классическая модель в тонкую полоску. Для минималистичного лука к таким брюкам достаточно надеть базовую рубашку или любой простой топ. Такой комплект можно использовать для создания и более сложных образов, сочетая с различными аксессуарами.

Для такого образа можно использовать как светло-серые, так и темно-серые широкие брюки с манжетами в тонкую полоску.

С полосатыми штанами

Чтобы брюки стали настоящим украшением образа, следует сделать ставку на принт, но не на традиционный, а более экстравагантный. Например, взять стильную модель с широкими полосками черного и желтого цвета.

Также можно выбрать двухцветные брюки с белыми полосками и поясом из этой же ткани с круглой пряжкой в виде кольца. К ним идеально подойдет белая рубашка.

Образ с джинсовыми брюками

Чтобы собрать комплект, нужно заменить традиционные джинсы на модель, украшенную вышивкой или печатью. В качестве декоративных элементов могут быть геометрические фигуры или цветы, при этом джинсы должны сохранять свою универсальную эстетику.

К таким джинсам можно надеть лоферы и кардиган. Комплект особенно стильно смотрится, если заправить кардиган в штаны. Также не помешают небольшие потертости на джинсах. Этот комплект можно использовать для создания удобного новогоднего или рождественского образа.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.02 / Международный независимый комитет подтвердил соответствие вакцины «Конвидеция» критериям безопасности и эффективности

19.05 / Вышли Nokia C20 Plus и Nokia C30 — самые «живучие» смартфоны компании в истории бренда

28.05 / Мнение: Пускай боятся за жизнь своих детей

02.10 / Лабиопластика: терпеть или решиться?

21.09 / Как аккуратно раскрасить стену в черно-белую клетку. Принт смотрится стильно и преображает комнату

17.08 / Мнение: Новые европейцы

10.10 / Мнение: Ким Чен Ын как практик социализма

11.09 / Ляйсан Утяшева прокомментировала развод Гарика Харламова и Кристины Асмус: “Он не страдает”

08.11 / В Москве построят 300 домов по программе реновации

08.05 / Назван бесплатный метод восстановления обоняния после коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика