Прочность ногтей сохраняется: гибридный маникюр по-прежнему в тренде (омбре и другие разновидности)

Ногти делают образ каждой женщины уникальным и помогают выделиться из толпы. Красивый маникюр способен сделать ручки привлекательнее и акцентировать внимание на их изящности. Сейчас в тренде гибридный маникюр, для создания которого используются разные техники.

Гибридный маникюр

Гибридный маникюр – это новое слово в нейл-арте. Технологии позволяют сохранять эффект ухоженных ногтей на протяжении 3 недель. При этом маникюр не только не повреждает пластину, но и делает ее более прочной. Такой маникюр отлично подойдет для ломких пластин, которые нуждаются в подпитке и уплотнении. Сейчас женщины все активнее выбирают гибридный маникюр вместо стандартного наращивания или акриловых лаков. Вред для ногтей здесь минимальный, а результат действительно отличный.

В настоящее время чаще всего можно встретить на ногтях зимние акценты, то есть блестки, звезды, снежинки. Конечно, техника омбре требует определенных навыков. Создать такой маникюр довольно сложно, но результат того стоит.

Маникюр называется гибридным, потому что при его создании используют гибриды – гель-лаки. Они обеспечивают красивый блеск и цвет, не растрескиваются, быстро сохнут, выдерживают небольшие механические воздействия.

Лучшие идеи

К основным вариантам нейл-арта можно отнести классическое омбре, которое наиболее популярно. Вариант бэби-бумера или размытого омбре также популярен в последнее время, но все же уступает классике.

Вертикальное омбре – это более новый вариант, который появился сравнительно недавно. Но он уже стал популярным. Этот маникюр выполняется вертикально слева направо, тогда смешивание оттенков выглядит более ярко.

Омбре может выполняться также в сочетании с другими техниками. Яркие цвета красиво сочетаются даже в контрасте и позволяют сделать акцент на ногтях. Можно сочетать разные оттенки, а легкая размытость цвета дает красивый эффект полупрозрачности и объемности.

Специалисты советуют выполнять технику только с глянцевым финишем, ведь он дает объемность. Результат выглядит более эффектно.

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Но можно попробовать и матовый вариант. Тогда сочетание оттенков будет выглядеть ярко и необычно. Французский маникюр, выполненный с использованием гель-лака, тоже пользуется спросом.

Модный тренд

Сделать красивое омбре не очень сложно, но одного простого перехода между оттенками уже недостаточно. Нужно больше красивых эффектов для получения максимально оригинального и стильного результата.

Нейл-мастера предлагают совмещение с разными вариантами французского маникюра. Его можно сделать на два ногтя, а остальные выполнить в технике омбре. Также можно вместо размытого сделать растушеванный вариант с блестками. В преддверии праздников актуальной будет идея с использованием шиммеров.

Мастера также предлагают идеи с рисунками на ногтях. Они делают маникюр интереснее, но нужно подходить к этому индивидуально, ведь такая идея нейл-арта подходит не всем. Идеально делать рисунки и принты на миндалевидных ногтях средней длины.

Если добавить немного камней, то получится эффектный и очень яркий новогодний маникюр.

Часто омбре совмещают с разными вариантами лепки. Но визуально такой маникюр может быть перегруженным, ведь для лепки лучше использовать матовый финиш, а для омбре подходит глянцевый. Но здесь также можно экспериментировать и подобрать для всего маникюра один вариант в плане финиша.

Классическое омбре смотрится изящно и нежно. Это один из лучших вариантов маникюра.