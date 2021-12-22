На поле выходит «омикрон»

Какие спортивные соревнования перенесут или отменят из-за нового штамма.

Коронавирус в лице «омикрона» продолжает вносить свои правила в мировой спорт. Фигуристы уже лишились финала Гран-при в Японии, а студенты — Универсиады в Люцерне. Отменяются матчи в английской Премьер-лиге и НХЛ. Есть «шанс», что и хоккейный олимпийский турнир в Пекине пройдет без участия лучших клюшкотворцев планеты.

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Есть такая поговорка: матч состоится в любую погоду. Не секрет, что даже во время различных войн случались отдельные игры. Однако против китайской заразы, как вы помните, в 2020 году противоядия не нашлось. Чемпионат Европы по футболу и Олимпиада в Токио были перенесены на 12 месяцев. Не состоялись чемпионаты мира по хоккею и фигурному катанию, а еще полсотни традиционных спортивных соревнований — от аэробики до яхтенных баталий — отложили в долгий ящик. Финал же Лиги чемпионов — 2020 отправили в Португалию, и прошел он в абсолютной тишине.

Казалось, в год Белого Металлического Быка ситуация наладилась. Удачно зажегся огонь летних Игр в Японии, а пятнистое первенство континента прошло в 11 городах даже со зрителями. Однако ближе к концу осени пандемийные ветра раскачали земной корабль с новой силой, ударив по массовым мероприятиям всех мастей. Так, Covid-19 и его свежие штаммы опять начали ставить подножки атлетически настроенным гражданам.

И организаторы двух крупных турниров вывесили грустные таблички с надписями «отмена».

Страна восходящего солнца дала ото льда поворот фигуристам, лишив болельщиков финала Гран-при — одного из самых рейтинговых зимних состязаний. Причем разборку аннулировали, что называется, с концами. Не получили «зачет» и студенты со всего мира, которые должны были защищать с 11 по 21 декабря свои «знания» в Люцерне, поскольку Швейцария ввела ограничения для туристов из нескольких стран, где обнаружили «омикрон». При этом, надо отметить, что у всех участников уже были забронированы гостиницы и билеты на самолеты. «Мы опустошены и очень сожалеем, что не сможем принять спортсменов, которые так готовились к этой юбилейной, XXX Универсиаде. Но таковы реалии», — извинился президент оргкомитета Гвидо Граф.

Ударил проснувшийся короновирус и по АПЛ, где на этой неделе из расписания вычеркнули уже 9 поединков. Причем, дабы избежать удара по экономике и имиджу, управленцы переносят не все матчи, чем очень раздражают тех, кто, несмотря на вспышку заболевания внутри коллектива, не получил отсрочку. Так, команде Романа Абрамовича, где семь основных игроков сдали положительный тест, все же пришлось выйти на битву с почти здоровым «Вулверхэмптоном». И тренер «Челси» Томас Тухель, с трудом набравший для заявки бойцов из оставшихся в живых, на пресс-конференции негодовал: «Мы заботимся о здоровье футболистов, но Лигу, видимо, все это не сильно волнует».

С Тухелем многие согласны. Да и боссы не скрывают, что думают о деньгах: за показ 20 самых вкусных предновогодних и рождественских матчей компания Amazon платит 30 млн фунтов. К тому же в плотном английском календаре свободных дат для сдвига спектаклей, по сути, не существует. И коуч «Ливерпуля» Юрген Клопп, не так давно заявивший, что «мерсисайдцы» не будут заключать контракты с невакцинированными кудесниками мяча, высказал и еще одно непопулярное мнение: «Если сезон приостановят, то я нормально к этому отнесусь». К слову, в АПЛ, по последним данным, привиты порядка 70 процентов резидентов. И это «почетное» последнее место среди всех европейских топ-лиг.

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Впрочем, даже в НХЛ, где суровые рыцари прививки фактически не саботируют, картина на данный момент удручающая. Африканский «омикрон» обводит звезд даже на льду. 11 праздничных встреч между клубами США и Канады не состоятся. «Детройт», где когда-то блистала русская пятерка, и вовсе отправился на карантин до 27 декабря в полном составе. Всего же под угрозой срыва порядка 40 сражений. Да, врачи и профсоюз высказались в том духе, что закрывать лавочку нет смысла, и дали добро на продолжение банкета, но все может поменяться в любую минуту. В 2020-м физкультурные руководители тоже думали объехать заразу на одном коньке…

Но главное, что сейчас волнует болельщиков, — это решение НХЛ по Пекину.

Политики США и Канады, как известно, объявили бойкот китайским кольцам. Безусловно, низкие поступки людей в галстуках не запрещают спортсменам из этих государств в феврале будущего года оказаться в Поднебесной. А вот стремительное ухудшение ковидной ситуации в Национальной хоккейной лиге с большой долей вероятности может «оградить» Овечкина, Малкина, Кросби и Макдэвида от олимпийской ярмарки и послать тем самым крутую шайбу в грустный офсайд (официальное заявление от патронов НХЛ ждут не позже среды).

Впрочем, нельзя исключать и того факта, что «омикрон» в итоге притормозит Игры-2022 целиком…

Андрей Успенский, корреспондент

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