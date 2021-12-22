“Как тебе идет красная помада”. Дорофеева в порванных джинсах показала, как красит губы

В подписи в фото 31-летняя певица прорекламировала косметический бренд и пообещала новогодний подарок тому подписчику, кто одним предложением лучше всех опишет уходящий 2021 год.

За несколько часов пост Дорофеевой набрал больше 50 тыс. лайков.

“Как тебе идет красная помада”, – написал администратор фан-страницы певицы dorofeevaxcute_.

“Тени? Зачем? Вы и так красивы!” – считает smolnikmargarita.

“Красотка”, – считает ilya_slesh74.

View this post on Instagram

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

—