 

“Как тебе идет красная помада”. Дорофеева в порванных джинсах показала, как красит губы

22.12.2021, 0:36, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В подписи в фото 31-летняя певица прорекламировала косметический бренд и пообещала новогодний подарок тому подписчику, кто одним предложением лучше всех опишет уходящий 2021 год.

За несколько часов пост Дорофеевой набрал больше 50 тыс. лайков.

“Как тебе идет красная помада”, – написал администратор фан-страницы певицы dorofeevaxcute_.

“Тени? Зачем? Вы и так красивы!” – считает smolnikmargarita.

“Красотка”, – считает ilya_slesh74.

View this post on Instagram

A post shared by DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Контекст:

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020 года была участницей украинской группы “Время и Стекло” – она выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом). В ноябре 2020 года певица презентовала первый сольный клип.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.03 / В Украине за сутки выявили более 9 тыс. новых случаев COVID-9

14.01 / ФБР возбудило более 170 дел после беспорядков в Капитолии и заявило, что “это лишь вершина айсберга”

06.07 / Россияне отдали предпочтения товарам отечественного производства

09.08 / Электронное тестирование прошли 12 кандидатов на должность главы Бюро экономической безопасности – Милованов

26.09 / Кулеба назвал речь Зеленского одной из самых сильных на ГА ООН

14.11 / На Украине допустили введение ЧП в приграничных с Белоруссией областях

11.08 / Лесные пожары в Алжире. Число погибших превысило 40 человек

04.04 / У помощника Siri появились новые голоса

16.10 / В Австралии нашли около полтонны героина в контейнерах с керамической плиткой

20.10 / “Не считает, что соответствует критериям”. 95-летняя Елизавета II вежливо отказалась от премии “Старушка года”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика