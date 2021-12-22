 

Комиссия не избрала нового главу САП, шесть областей выходят из “красной” зоны. Главное за день

22.12.2021, 0:36, Новости дня
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Нового главу САП пока не выбрали

Пятеро членов конкурсной комиссии по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры дважды не проголосовали за утверждение результатов конкурса. Комиссия, таким образом, не определила победителя.

По итогам конкурса детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов, прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк – 229 баллов. Соответственно Клименко победил и должен был быть рекомендован к назначению.

Шесть областей выйдут из “красной” зоны

Шесть областей Украины переходят из “красной” в “желтую” зону эпидемической опасности. Речь идет о Житомирской, Киевской, Николаевской, Сумской, Черкасской и Черниговской областях. Ограничения “желтой” зоны в них начнут действовать с полуночи 23 декабря.

В “красной” зоне остаются Волынская и Запорожская области.

Одобрена еще одна вакцина от COVID-19

Всемирная организация здравоохранения 21 декабря добавила в список экстренного использования вакцину Nuvaxovid, разработанную американской компанией Novavax и фондом “Коалиция инноваций в области готовности к эпидемии” (CEPI).

КСУ признал конституционным запрет на российские фильмы

Конституционный Суд Украины признал соответствующими Конституции отдельные предписания законов Украины “О телевидении и радиовещании” и “О кинематографии”.

Положения, которые суд признал конституционными, касаются запрета на использование и демонстрацию украинскими телерадиоорганизациями аудиовизуальных произведений (фильмов, телепередач) с участием деятелей, внесенных в перечень лиц, создающих угрозу для национальной безопасности Украины.

Также суд подтвердил конституционность статей законов о запрете показа фильмов, произведенных физическими и юридическими лицами государства-агрессора (России).

В Украине в 2021 году собран рекордный урожай

Украина в текущем году собрала рекордный урожай зерновых, зернобобовых и масличных культур за 30-летнюю историю своей независимости, заявил министр агрополитики Роман Лещенко. Зерновых и зернобобовых в 2021 году собрано более 84 млн тонн, масличных культур – 22,6 млн тонн.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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