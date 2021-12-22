 

Стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт

22.12.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Вашингтон рассмотрит возможность введения жестких мер на российский импорт в случае «вторжения» РФ на Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена.

«Меры могут ограничить возможности РФ импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС. 

Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим экономическим санкциям в отношении России.

Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.

Источник агентства уточнил, что данные меры «будут использовать инструменты, используемые администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа и продвинутые администрацией Байдена», чтобы заблокировать доступ телекоммуникационной компании Huawei (Китай) к передовым полупроводникам.

Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.12 / «Волонтеры Победы» почтили память героев битвы за Москву

07.08 / SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 57 спутниками Starlink

14.09 / Минторг США подписал проект соглашения о сокращении импорта российского урана

19.08 / Экспортную версию комплекса разведки «Пенициллин» создали в России

01.09 / В Украине отменили более 1,6 тыс. регуляторных актов, которые мешали работать предпринимателям – Шмыгаль

27.07 / В Санкт-Петербурге возобновили работу ТЦ, заведения общепита и туроператоры

15.11 / Бывшие сотрудники Kyiv Post объявили о создании нового СМИ

01.01 / Испания и Британия достигли соглашения по Гибралтару

09.09 / Назван необходимый перерыв между прививками от гриппа и COVID-19

27.11 / В Армении нашли мертвого российского военного

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика