 

По факту избиения фигуриста Соловьева возбудили уголовное дело

22.12.2021, 0:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В отношении двух подозреваемых в избиении фигуриста Дмитрия Соловьева возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер.

До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Между тем подозреваемых в нападении на фигуриста уже задержали. Ведутся следственные действия. 

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.04 / На вакцинацию против коронавируса записались коллективы 84 предприятий – Ляшко

10.11 / Найдены помогающие в борьбе с COVID-19 продукты

18.09 / Пушилин назвал эпохальной возможность живущих в ДНР россиян голосовать на выборах

04.08 / Израильская артиллерия ответила на пуск ракет с территории Ливана

17.11 / В Ереване ограбили офис авиакомпании Armenia

15.12 / После падения ребенка из окна частного детсада в Москве возбуждено дело

27.03 / Новое отечественное устройство защитит корпоративные сети от киберугроз

01.08 / АвтоВАЗ упростит универсал LADA Granta Cross в августе 2021 года

14.09 / Компанию Google оштрафовали в Южной Корее

04.02 / Родственник Навального стал старостой села в Киевской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика