По факту избиения фигуриста Соловьева возбудили уголовное дело

В отношении двух подозреваемых в избиении фигуриста Дмитрия Соловьева возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Москве.

«Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», – приводит ТАСС сообщение ведомства.

Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер.

До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Между тем подозреваемых в нападении на фигуриста уже задержали. Ведутся следственные действия.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы Ирина Роднина сравнила происшествие с фигуристом Дмитрием Соловьевым с убийством казахского фигуриста Дениса Тена.