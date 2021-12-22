Мнение: О судьбе стукача

Что происходит сегодня в России? Нет, что же происходит сегодня с Россией?!

Показательный штрих к ответу на этот вопрос.

Почему снова стал остро злободневным риторический довлатовский вопрос про «четыре миллиона доносов»? На Руси, к слову, было, что «доносчику – первый кнут». Сейчас мы видим прямо противоположное. И вот какой фрагмент общей картины нельзя не выделить.

Бывший член Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александр Ионов (он на заглавном фото позирует с «калашом» на фоне икон и старой немецкой каски), который приложил руку к признанию иностранными агентами «Медузы» и «Важных историй», вошёл в состав общественного совета при ФСИН РФ. Информация об этом содержится на сайте на ведомства. Случилось это через три месяца после того, как г-н Ионов попросил Генпрокуратуру проверить финансирование The Bell и признать его иностранным агентом

С 2011 года Александр Ионов является президентом т.н. Антиглобалистического движения России. В 2014 году оно провело свое первое официальное мероприятие: «Национальный диалог. Право народов на самоопределение и построение многополярного мира», в котором участвовали представители самопровозглашённой Донецкой народной республики. В 2016 году движение организовало в Москве «антиамериканскую конференцию», на которую пригласили представителей «сепаратистских движений из США, Европы, Ближнего Востока и бывших советских республик». Весной 2021 года после его жалобы в Роскомнадзор интернет-издание «Медуза» признали «иностранным агентом».

При этом антиглобалист вполне уверенно позирует в майке с символикой одной из радикальных фракций весьма глобалистского движения BLM. И непременно на фоне православных икон, да. Что не может не вызывать и воспоминаний о «Чёрной сотне»…

Так что же такого происходит с Россией, что именно такая дикая каша в головах – востребована и поощряема властями?

—