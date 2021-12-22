Как и с чем можно сочетать альпийский свитер: комфортные мешковатые брюки и другие вещи

Рождество – идеальное время для носки свитера с разноцветными праздничными принтами. Особенно красиво смотрится изделие, на котором в качестве узора идет альпийский мотив. Такие свитера пользуются большой популярностью каждой зимой. Есть достаточно модные и интересные сочетания, которые отлично подойдут для каждой девушки.

Альпийский свитер хорошо подойдет для девушек с совершенно любой фигурой, типом телосложения, подчеркнув красоту фигуры и скрыв имеющиеся недостатки.

Хорошо сочетаются такие наряды с любой юбкой, пальто и джинсами. Именно поэтому можно совершенно точно сказать о том, что альпийский свитер является универсальным предметом гардероба. Вот несколько стильных и оригинальных сочетаний.

С ковбойскими штанами

Новогодние праздники являются просто идеальным временем для семейных обедов, загородных поездок, встреч с друзьями. Именно поэтому это подходящий момент, чтобы надеть свой любимый альпийский свитер, и не только лишь потому, что он теплый, в нем комфортно и уютно, но и по причине того, что он отлично смотрится с другими нарядами, в частности ковбойскими штанами.

Отличным вариантом будут штаны как с зауженными, так и с широкими штанинами. Этот свитер сочетается практически с любыми брюками. Кроме того, это поможет создать стильный образ и можно будет чувствовать себя максимально комфортно.

С мешковатыми брюками

Сейчас в моде стиль оверсайз, а также доминируют неформальные образы. Отлично смотрится сочетание свободного свитера и мешковатых брюк.

Чтобы создать просто роскошный образ, можно заправить свитер в штаны. Это отличный трюк для стилизации и добавления притягательности своему внешнему виду.

С брюками с завышенной талией

Если хочется надеть свой любимый альпийский свитер, то стоит сочетать его с джинсами-палаццо или же другими брюками с завышенной талией. Отлично будет смотреться приталенная или же укороченная модель брюк.

Такая комбинация работает просто превосходно и хорошо подходит для невысоких девушек. Вы точно будете выглядеть и чувствовать себя просто великолепно.

С узкими джинсами

Очень интересно смотрится альпийский свитер в сочетании с джинсами. Отличным вариантом могут стать облегающие скинни. Это поможет подчеркнуть фигуру.

Если хочется, чтобы стиль был достаточно простым и непринужденным, стоит выбирать для себя широкие джинсы. Дополнить образ можно массивными ботинками. Это отличный вариант для создания уличного стиля.