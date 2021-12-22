 

Смартфон Maimang 10 вышел без упоминания о Huawei

22.12.2021, 0:03, Новости дня
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Похоже, находящаяся под американскими санкциями китайская компания Huawei потеряла еще один суббренд. Как стало известно, на рынок выходит новый смартфон Maimang 10, в названии которого Huawei никак не упоминается.

Напомним, что ранее выпускалась продукция Huawei Maimang. В данном случае речь идет об относительно недорогом мобильном гаджете с поддержкой связи 5G. По предварительным данным, базовая цена устройства составит 360 американских долларов.

Размер экрана по диагонали в смартфоне составит 6,6 дюйма. Частота обновление кадров на нем, правда, невелика. Она составляет всего 90 Гц. Основной блок камеры позволяет вести съемку с разрешением 40 Мп. Объем оперативной памяти составляет 8 Гб, основной – 128 Гб.



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