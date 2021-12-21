 

“Невероятные ноги”, “Бомбезные”. Фагот похвастался ногами своей 47-летней возлюбленной

21.12.2021, 23:53, Новости дня
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На фото оба позируют в черной одежде и в разноцветной обуви. На 47-летнем музыканте надеты костюм с футболкой и серо-розовые кроссовки, на его спутнице и ровеснице – мини-платье, колготки в сеточку и ярко-розовые туфли на шпильке.

“Вовремя выгулять ноги – это всегда бонус”, – подписал снимок Фагот.

“Тем более такие невероятные ноги, как у Навроцкой”, – прокомментировала пост лидера ТНМК vilnabozhyva.

“Огонь, красивая пара!” – считает aqualeya.

“Бомбезные”, – написал iamanatoliimalyi.

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A post shared by Oleg My (@fahot)

Контекст:

С 2010 года Фагот (Олег Михайлюта) живет в гражданском браке с Навроцкой. Детей у них нет. У Фагота есть сын Никита (2010), матерью которого является журналистка Анастасия Будкина. Пара рассталась до рождения ребенка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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