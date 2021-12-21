Страны Балтии готовы оказать военную поддержку Украине – минобороны Литвы

“Эскалация РФ ситуации против Украины требует надлежащего рассмотрения – действия России требуют дополнительных мер по сдерживанию со стороны НАТО”, – сказал Анушаускас.

Министры обороны Литвы, Латвии и Эстонии согласны с тем, что “концентрация российского военного потенциала на границе с Украиной представляет собой особенно опасную попытку России подорвать суверенитет Украины, которая стремится к членству в НАТО”, отмечается в сообщении.

“Страны Балтии… решительно поддерживают территориальную целостность Украины и нерушимость ее границ, а также продолжающиеся реформы в оборонном секторе страны. В случае необходимости страны Балтии готовы оказать Украине очень быструю поддержку, как военную, так и невоенную. Наше единство и поддержка Украины очень важны”, – сказал Анушаускас.

Во вторник главы минобороны стран Балтии подписали совместное заявление, в котором определены общие планы действий в области безопасности и обороны на 2022 год.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что возле границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

О “решительных экономических и других мерах” в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

В опубликованном 13 декабря интервью итальянской газете La Repubblica президент Украины Владимир Зеленский заявил, что количество российских войск у границ Украины после разговора Байдена с Путиным не сократилось.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает маловероятным, что западные страны помогут Украине войсками, если Россия начнет полномасштабное вторжение в страну.

Резников говорил, что Украина будет сама защищаться, но призывал страны Запада помочь стране оружием не только оборонительного, но и наступательного характера.

По мнению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Соединенным Штатам, Великобритании и Европейскому союзу следует подробно рассказать, как они будут действовать по отношению к России в случае ее военного вторжения в Украину иначе в Москве подумают, что оппоненты способны только на “просто бла-бла-бла”.

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