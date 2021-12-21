 

На Украине оштрафованы связанные с Roshen компании

21.12.2021, 23:48, Новости дня
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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал компании, связанные с Roshen, на 10,3 млн долларов в связи со злоупотреблением монопольным положением, сообщила во вторник пресс-служба АМКУ.

«Группа компаний, связанных с Roshen Europe B.V., оштрафованы на 283 миллиона гривен 10,3 млн долларов за злоупотребление монопольным положением. Штраф вынесен за два нарушения законодательства о защите экономической конкуренции посредством злоупотребления монопольным положением на общегосударственном рынке первичной реализации патоки крахмальной кукурузной и глюкозных сиропов», – говорится в сообщении на сайте комитета, передает РИА «Новости».

Отмечается, что суть нарушений заключается в необоснованном повышении цен на патоку и сиропы в течение апреля-июня 2018 года, февраля-марта 2019 года и в октябре 2020 года.

Украинская корпорация Roshen, связанная с экс-президентом Украины Петром Порошенко, – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий.

В 2018 году суд Киева признал нарушения прав интеллектуальной собственности принадлежащей президенту Украины Петру Порошенко компании Roshen, запретив ООО «Беллария» и ООО «Ашан» Украина Гипермаркет» использовать название, а также дизайн упаковки «Киевский торт» и «Киевский».

В июне 2017 года компания Rochen прекратила деятельность на территории России, после закрытия фабрики в Липецке. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, владелец корпорации, президент Украины Петр Порошенко, обвинил в закрытии фабрики Россию, хотя сам довел «живое» предприятие до закрытия. В октябре 2016 года президент РФ Владимир Путин заявил, что никто фабрику в Липецке не ограничивает.



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