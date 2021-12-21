 

Ростовского священника заподозрили в растлении дочерей

21.12.2021, 23:48, Новости дня
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Иерею Сергию Лысенко, который якобы продолжал отправлять службу в храме, несмотря на подозрение в совращении своих приемных дочерей, официально запретили служить на время проверки.

«Церковный суд епархии внимательно изучает данную проблему. На время проведения предварительного расследования священник Сергий Лысенко запрещен в священнослужении до выяснения вины или невиновности клирика», – приводит «Ридус» комментарий ростовской епархии.

Представитель епархии добавил, что «в семье священника имеет место тяжелый конфликт между ним и его супругой», а приемные дочери церковнослужителя стали «невольными заложниками ситуации».

Ранее Telegram-канал Don Mash сообщил, что Лысенко, удочеривший по очереди трех девушек-подростков, домогался их в течение десяти лет, и те неоднократно жаловались своей мачехе, которая в конце концов обратилась в полицию. Сообщалось, что несмотря на обвинения, священник продолжает исполнять свои обязанности.

Ранее растлевавшего детей священника в ЕАО отстранили от сана.



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