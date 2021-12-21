Обозреватель CNN предложил изгнать граждан РФ из стран Запада

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21.12.2021, 23:48, Новости дня
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У Запада не осталось никаких рычагов на Россию, кроме как запретить россиянам въезд в страну и выгнать тех, кто уже приехал, сообщил обозреватель СNN Майкл Бочюркив.

По его мнению, по мере приближения 2022 года Запад пытается предугадать следующий шаг президента РФ Владимира Путина на сложной геополитической шахматной доске и готовит «агрессивный пакет» санкций, если он решит еще раз «захватить землю на Украине».

Обозреватель СNN отмечает, что Путин находится «в завидном положении, когда может командовать». Он заявил, что Европа находится «в тисках энергетического кризиса» с небольшими запасами, а поскольку РФ поставляет около 40% газа, импортируемого Евросоюзом, «Кремль уже продемонстрировал свою способность противостоять самым суровым санкциям Запада». 

«Какие инструменты остались в дипломатическом арсенале Запада? Удручающе мало. Но остаются некоторые варианты: запретить россиянам выезжать из страны, блокировать многомиллионные сделки с недвижимостью, которые превратили Лондон и Майами в игровые площадки для богатых россиян, даже приказ о немедленном высылке граждан РФ из западных стран», – пишет обозреватель.



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