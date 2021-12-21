“Правильное питание – это не запреты”: певица Александра Савельева и ее правила стройности и красоты

Финалистке конкурса «Фабрика звезд», певице Саше Савельевой скоро исполнится тридцать восемь лет. Артистка выглядит очень подтянутой и изящной. Как знаменитости удается сохранять стройность? Александра поделилась секретами красивой фигуры.

Певица против строгих ограничений

Савельева не признает жестких диет. Она не понимает девушек, которые ограничивают себя в еде всю неделю, а на выходных срываются. И затем снова начинают соблюдать строгую диету. Для певицы правильное питание – это не запреты. Александра иногда позволяет себе калорийные блюда: сладости, картошку, пасту, бургеры.

Но такую еду она употребляет небольшими порциями и не на ночь. Артистка убеждена, что, если человек не придерживается строгих диет, у него не будет стрессов и срывов. Тот, кто хочет перейти на правильное питание, должен поставить для себя четкую цель. И понимать, зачем ему это нужно. Например, для сохранения стройности, здоровья, привлекательности.

Когда мотивация найдена, Александра предлагает составить правильную диету. Еда должна быть простой, доступной, быстрой и полноценной.

К тому же певица призывает девушек не ориентироваться на модельные параметры и не изнурять себя, чтобы стать похожими на звезд “Инстаграма”.

Какой диеты придерживается артистка?

По словам Савельевой, ей больше всего подходит средиземноморская система питания. В меню певицы входят овощи, постные сорта мяса, курятина, морепродукты, ягоды, травы, зелень. Александра употребляет макаронные изделия из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельного зерна, фунчозу, гречневую лапшу, овсянку и другие каши, молочную продукцию. Исполнительница добавляет в блюда кокосовое, оливковое масло, а также топленое (гхи).

Савельева считает, что рацион должен быть разнообразным. Тогда организм будет получать все необходимые вещества. Для этого надо употреблять мясо, фрукты, морепродукты и углеводы. Александра иногда позволяет себе темный шоколад с добавлением соли. И другие десерты. Но употребляет она их через некоторое время после основного приема пищи. Потому что еда, которую завершают сладким, плохо усваивается.

Режим питания исполнительницы

Певица говорит, что с ее графиком работы следовать рекомендациям диетологов довольно трудно.

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Например, медики советуют не есть после 7 часов вечера. Но у артистов только в это время начинаются выступления. Поэтому Савельева не укоряет себя за то, что после съемок и концертов ужинает в полночь.

Если впереди у певицы долгий рабочий день и раньше 4 часов пообедать не получится, она старается плотно завтракать. Например, ест картошку с котлетой или макароны с сыром. Если выступление только вечером и день предстоит не очень трудный, она ограничивается бутербродом, кашей либо йогуртом с добавлением хлопьев. Савельева старается есть часто, небольшими порциями, по 5-6 раз в сутки. С собой она берет небольшие перекусы: яблоко, морковь, банан, пирожок, йогурт, огурец или сушеные фрукты. Если артистка обедает в кафе, она заказывает суп-пюре или бульон. Иногда берет салат либо второе блюдо. Александра старается употреблять достаточное количество жидкости между приемами пищи. В сумке и в машине у певицы всегда есть бутылки с водой.

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Принципы приготовления блюд

Савельева любит домашнюю еду. Своей «палочкой-выручалочкой» она называет китайскую стеклянную лапшу. По словам певицы, это блюдо, которое готовится всего за пятнадцать минут, – отличный вариант как для повседневного рациона, так и для праздничного стола. Лапша может быть как гречневая, так и рисовая. В качестве начинок Савельева использует разные продукты. Например, добавляет в лапшу измельченную курицу, индейку, морепродукты, сыр тофу. Дополняет блюдо овощами (морковью, сладким перцем, огурцами, луком-пореем, спаржей и кукурузой). Обжаривает лапшу на кунжутном масле. Добавляет соус, устричный или соевый. Это блюдо можно использовать в качестве утреннего приема пищи. Оно сытное, сбалансированное и полезное, содержит много витаминов. И обеспечивает организм необходимой энергией на первую половину дня.

Простые секреты стройности

Саша не скрывает, что ей не нужно слишком стараться, чтобы поддерживать хорошую фигуру.

Ведь подтянутое тело артистке досталось от родителей. В этом, по словам певицы, она обязана только генетике. Но для сохранения стройности Савельева выделила для себя несколько простых принципов, которых способна придерживаться любая женщина.

Во-первых, не нужно есть много сладкого. Десерты лучше употреблять через некоторое время после основного приема пищи. Нельзя наедаться перед сном и ужинать продуктами, которые богаты углеводами. Кроме того, для поддержания стройности исполнительница рекомендует регулярно заниматься спортом и вести активный образ жизни. Все советы, которые дает артистка, не требуют особых усилий. И соблюдение этих принципов поможет сохранять подтянутую фигуру без изнурительных диет и строгих ограничений.