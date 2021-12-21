Главная отличительная черта – женственность: трендовые головные уборы для дам на зиму и весну 2022-го

С наступлением холодов девушки и женщины сталкиваются с проблемой приобретения максимально удобного и стильного головного убора, который поможет не только согреться, но и украсить образ. В 2022 году модная индустрия переживает несколько триумфальных возвращений. Именно поэтому в моде такие головные уборы, как платки, береты, элегантные шляпки, панамы. Главная черта, которая объединяет их, – женственность. Вот некоторые головные уборы, которые будут в следующем году трендовыми.

Шляпы

Шляпы, выполненные из фетра, выглядят просто превосходно. В 2022 году помимо стандартной федоры в тренде будут такие модели, как ведро, колокольчик, и фасоны оверсайз. Отлично смотрится шляпа оверсайз в сочетании с массивными ботинками, трикотажным платьем, блейзером или классическим пальто. В итоге вы будете выглядеть просто невероятно.

Фетровая шляпа просто отлично смотрится вместе с брюками и джинсами разного покроя и фасона, такими как зауженные, широкие, классические, укороченные и т. д.

Чтобы составить модный образ, стоит надеть популярные в 2022 году кожаные или вельветовые штаны, пиджак или свитер, а также дополнить образ элегантной шляпой. Стильные и необычные шляпы станут отличным аксессуаром, который хорошо смотрится вместе с модным женским пальто.

Берет

В 2022 году берет станет одним из самых популярных и модных головных уборов. Они теплые, универсальные и практичные. Это отличный головной убор для весны и осени.

Шерстяной, трикотажный, кожаный, из шерсти и кашемира, берет будет отлично подходить к пальто, искусственной шубе или же модному женскому пуховику. Именно поэтому можно смело носить этот головной убор также зимой 2022 года. Это позволит добавить образу немного парижского шика.

Панамы

Есть много различных вариантов и фасонов панам с небольшими и широкими полями, которые изначально заполнили подиумы, а сейчас и улицы городов. Такие головные уборы изготовлены из различных материалов, в частности плотного хлопка, экокожи, фетра, денима и кашемира.

Стоит сочетать осенние и зимние головные уборы в 2022 году с плюшевыми шубами, элегантными тренчкотами, шерстяными пальто, а также кожаными плащами и куртками.

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Кепка

Кепка-бретонка, жокейская шляпа или же модель newsboys являются модными и стильными головными уборами. Они будут пользоваться большой популярностью в 2022 году.

Кепки можно будет носить не только лишь летом, но также в любое другое время года. В следующем году в моде будут утепленные кепки, которые хорошо подойдут для осени и зимы.

Бейсболки

В 2022 году бейсболки будут необычайно востребованными. Их можно сочетать с нарядом в уличном стиле, а также с пальто, брючными костюмами, плащами и шубами.

Бейсболки можно будет сочетать с балаклавой или же платком, чтобы не только создать стильный образ, но и чувствовать себя комфортно, когда на улице холодно.

Косынки, платки и вуали

В последнее время на улице мы должны ходить в защитной маске. Многие модницы в качестве дополнительной защиты используют косынки, шелковые платки и вуали.

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Платки можно будет носить самыми различными способами. Отлично они смотрятся в качестве банданы.

Капоры и капюшоны

Теплые стеганые шапки-капюшоны и мягкие вязаные капоры снова вернулись в моду зимой 2022 года.

Это отличные головные уборы, которые можно носить со стильными пуховиками, дубленками и теплыми шубами. Это поможет добавить образу особый шик.

Балаклавы и шлемы

В качестве альтернативы стандартной вязаной шапке модницы в 2022 году могут примерить балаклаву и утепленный шлем, который прикрывает не только лоб и затылок, но также рот, нос и горло. Это просто невероятный головной убор.

Стеганые и вязаные платки

Современные теплые платки – яркие и легкие, и ими хочется дополнить свой образ. В 2022 году это просто отличный вариант для стильных модниц.