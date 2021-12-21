 

Цена на газ в Европе впервые превысила 2000 долларов за тысячу кубометров

21.12.2021, 23:32, Разное
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Цена январского фьючерса на природный газ в Европе превысила 2000 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Таким образом, цена на газ обновила исторический максимум. Рост составил 16%. Стоимость фьючерса на хабе TTF в Нидерландах сегодня днем достигала 1939 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа в Европе начала расти в декабре на фоне низкого уровня запасов в хранилищах. Сегодня утром «Газпром» приостановил физический поток газа по газопроводу Ямал — Европа в Германию из-за отказа российской компании накануне бронировать мощности прокачки на 21 декабря.

«Газпром» 20 декабря не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу. На аукционе были предложены мощности по прокачке 89,1 млн кубометров в сутки, но они остались невостребованными.

На фоне этого, по данным биржи ICE, цена газа в Европе на открытии торгов утром 21 декабря поднялась выше 1800 долларов за 1 тысячу кубометров впервые с начала октября.

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«Газпром» в декабре не стал бронировать мощности на месячной основе, как это делал ранее, и решил использовать ежедневное бронирование. Газопровод Ямал — Европа проходит по территории четырех стран — России, Беларуси, Польши и Германии, мощность трубы составляет 32,9 млрд кубометров газа в год.

Источник: Новая газета



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