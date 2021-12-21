Названа дата презентации флагмана из линейки Xiaomi 12

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21.12.2021, 23:20, Новости дня
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Компания Xiaomi официально объявила о дате выхода на рынок нового флагмана из двенадцатой линейки. Мероприятие, на котором будет представлен смартфон, состоится 28 декабря.

Впрочем, производитель представит сразу три более дорогие версии мобильного гаджета. Которую из них следует считать настоящим флагманом, пока не совсем понятно.

Так, модели Xiaomi 12 Pro и Xiaomi 12X получат процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Еще одна версия будет оснащена чипом Snapdragon 870. Вся троица выйдет с поддержкой современных беспроводных сетей 5G. Также говорят о быстрой зарядке мощностью 120 Вт и дисплее с очень высоким качеством изображения. Основная камера будет состоять из трех датчиков.



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