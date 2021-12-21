На Украине признали конституционным закон о запрете российских фильмов

Конституционный суд Украины признал соответствующим конституции закон, предусматривающий введение запрета на российские фильмы и ТВ-программы, внесенные в санкционный список, сообщила представитель Верховной рады в КС Ольга Совгиря.

«Конституционный суд принял решение по делу по конституционному представлению 47 народных депутатов Украины о соответствии конституции Украины отдельных положений законов Украины «О телевидении и радиовещании» и «О кинематографии», – написала она в Telegram.

По ее словам, КС признал конституционными положения закона, согласно которым не допускается использование телерадиоорганизаций, в частности, для трансляции фильмов, телепередач, кроме информационных и информационно-аналитических телепередач, одним из участников которых является лицо, внесенное в санкционный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины.

Кроме того, признана соответствующей конституции норма о перечне лиц, создающих угрозу национальной безопасности, который составляет минкульт на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины, Службы безопасности (СБ) Украины и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

Также признана конституционной норма, которой запрещается трансляция фильмов, производимых физическими и юридическими лицами России, а также запрет на такие фильмы, если они не содержат «пропаганду и популяризацию органов РФ», которые, по словам представителя Верховной рады в КС, были произведены после 1 января 2014 года.