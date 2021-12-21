 

12 реалистичных фото исторических личностей, если бы вы их встретили сегодня утром в метро

21.12.2021, 22:54, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не для кого ни секрет, что многие люди воспринимают исторических личностей как сказочных персонажей. Ведь действительно, иногда сложно даже представить масштабы различных исторических событий.

Совсем недавно, художник Хидрели Диало решил показать миру, как бы могли выглядеть различные исторические персонажи, окажись они в современном мире. Для создания своих работ, он решил прибегнуть к помощи искусственного интеллекта, который смог воссоздать замысел автора.

Наполеон Бонапарт

Вольфганг Амадей Моцарт

Ван Гог

Александр Македонский

Генрих VIII

Гай Юлий Цезарь

Марк Аврелий

Сандро Боттичелли

Джордж Вашингтон

Уильям Шекспир

Мона Лиза

Нефертити



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.02 / “Очередной мухлеж”: известный журналист об итогах Всебелорусского народного собрания

29.09 / “Выпрашивают у Запада деньги”: политолог Мезюхо назвал реальную цель антикрымских проектов на Украине

25.07 / Мнение: Гроздья гнева

03.12 / Мнение: Будни оккупационного контингента США в Японии

28.01 / Назван лук, который лучше всего защищает клетки от рака

18.12 / Уровень холестерина можно определить по цвету ног

12.10 / Володин избран спикером Госдумы восьмого созыва

07.04 / Мнение: Ушел из-под носа

20.04 / iPhone 13 получит 1 Тб памяти, экран от 6,1 дюйма, 120 Герц и более высокую стоимость

19.11 / Оксфордская вакцина от COVID-19 вызвала достаточный иммунный ответ у пожилых людей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика