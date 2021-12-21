Свобода в браке – Личное мнение

Свежеразведённый Лепс заявил:

Когда получаешь свободу, ты должен знать, что с ней делать дальше.





Фото: Соцсети

Когда брак видится тем, в чём нет свободы, когда свободу получаешь только после развода и уже не знаешь, что с ней — этой непонятной свободой — делать, то такой брак нужно было не просто прекратить, а прекратить давно.

Аплодирую жене Лепса за то, что нашла в себе силы это сделать.

Понимаю: бедные, ипотечные салатницы рассматривают брак как клетку, куда сначала нужно загнать мужика, а потом его там удержать.

У нас даже словосочетание есть — брачные оковы. В русском языке свободный мужчина — это мужчина неженатый. Брак многие рассматривают как прямое и узаконенное ограничение свободы.

А, собственно, почему?

Почему брак должен забирать самое ценное, что есть у человека, — его свободу? Забирать настолько агрессивно, что человек, который выходит из продолжительного брака, подобен заключённому, который провёл 20 лет в тюрьме, вышел на волю и теперь в замешательстве на грани паники: «Как жить дальше-то?»



После полувека в заключении Брукс вышел на свободу, где и повесился. Побег из Шоушенка.

В комментариях у Лепса — ад: салатницы, загнавшие мужей под свои зассанные халаты, убеждают Григория в том, что свобода ему не нужна. Даже маму, которая бы, по их мнению, не одобрила, приплели.



Фото: Соцсети

Тётки, скажу по большому секрету: взрослому, адекватному человеку одобрение ни мамы, ни жены не требуется. Любовь — да, а вот одобрение засуньте себе в вялые задницы. Может, поможет от геморроя.

В здоровых отношениях человек свободен. В здоровых отношениях человек — не половинка одного целого, а то самое целое. В здоровых отношениях человек живёт так, как нравится, не прогибаясь под партнёра и не перекрывая кислород ему.

Адекватный человек меняет партнёра, если он или она ему по каким-то причинам не подходит, а не пытается изменить партнёра под себя или не измениться под него.

Здоровые отношения построены не на страхе и ограничении свободы, а на любви и доверии.

В каких отношениях находитесь вы? Ограничиваете в чём-то партнёра? В чём именно? Позволяете ограничивать себя? А зачем?

И да: хватит уже у меня тут в комментариях людей прогрессивных, красивых и правильных из себя строить. Знаю вас как облупленных. Не кривите душой.

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