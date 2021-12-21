Подготовка к возможному вторжению российских войск: в Киеве начнут включать сирены

По информации КГГА, в столице прорабатывается план проведения проверок готовности территориальной системы оповещения с включением электрических сирен. О датах и времени включения сирен власти обещают сообщать заблаговременно в соцсетях или на сайте столичной горгосадминистрации.

Замглавы КГГА по муниципальной безопасности Андрей Крищенко сообщал в интервью “Бабелю”, что столичные власти готовятся к возможному вторжению российских войск. В рамках этой подготовки проверяются бомбоубежища, готовятся учения с оповещением населения на случай ракетных обстрелов или бомбардировки.

Ранее в КГГА создали интерактивную карту, на которой показаны бомбоубежища с адресами и номерами телефонов.

МУЛЬТИМЕДИАУкриття населення м. Києва / google.com

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет “гораздо более разрушительной, чем любая ранее”. Глава Минобороны Алексей Резников сообщил в интервью Politico, опубликованном 13 декабря, что вокруг границ Украины находятся около 100 тыс. российских военных, которые могут атаковать сразу на нескольких фронтах, используя артиллерию, танки и авиацию.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения “вбросами”, заявили, что “Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов”, и обвинили Киев в подготовке к агрессии “против “ЛНР” и “ДНР”. В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

На прошлой неделе на фоне информации о возобновлении наращивания РФ численности своих войск у границы с Украиной сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям проверили состояние простейших гражданских бомбоубежищ в Голосеевском, Соломенском и Шевченковском районах Киева.

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