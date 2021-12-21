Путин рассказал канцлеру ФРГ, что мешает проведению саммита в нормандском формате. Шольц призвал к деэскалации ситуации на границе Украины

Подчеркивается, что проблема урегулирования конфликта на Донбассе была “обстоятельно рассмотрена” по просьбе федерального канцлера Германии.

“Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по Минским договоренностям 2015 года, что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в нормандском формате”, – говорится в сообщении.

Как отмечается на сайте правительства ФРГ, Шольц и Путин говорили об усилении российского военного присутствия вокруг Украины. Канцлер Германии “выразил обеспокоенность ситуацией и заявил о необходимости срочной деэскалации”, сказано в сообщении представителя федерального правительства Штеффена Хебестрайта.

“Во время телефонного разговора также обсуждался статус выполнения Минских соглашений о мирном урегулировании конфликта на востоке Украины. Канцлер подчеркнул необходимость продвижения переговоров в нормандском формате”, – сказал Хебестрайт.

Путин во вторник также провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Российский президент повторил, что “от конкретных шагов киевских властей по реализации минского Комплекса мер зависит и возможность проведения нового саммита в нормандском формате”.

При этом о каких именно “конкретных шагах” украинской власти идет речь, на сайте Кремля не уточняется.

15 декабря в Брюсселе с Макроном и Шольцем провел разговор президент Украины Владимир Зеленский. Три лидера государств призвали РФ возобновить конструктивную работу в нормандском формате.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил 16 декабря, что Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Зеленский 15 декабря заявил, что встреча лидеров “Нормандской четверки” не должна носить характер “саммит ради саммита”.

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