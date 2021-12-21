Украине важно участвовать в саммите НАТО в Мадриде в том или ином виде – Зеленский

“Что касается членства в Альянсе. Мы считаем – по крайней мере мы ставим такую задачу и проговаривали это – еще раз повторю – с генеральным секретарем и за кулисами, учитывая отдельные отношения с некоторыми лидерами, обсуждаем участие Украины в саммите в Мадриде, в саммите НАТО в 2022 году. Для нас самое важное – чтобы мы там присутствовали в том или ином виде, а также чтобы в 2022 году у нас был конкретный проект, конкретная перспектива, конкретика именно с датой, когда или в течение какого срока, опять-таки, конкретно нас видят равноправным членом Альянса”, – сказал президент.

Во время конференции послов Украины “Дипломатия 30. Стратегия сильного государства” 21 декабря Зеленский заявлял, что Украина хочет в 2022 году получить “очень четкую временную перспективу от НАТО”.

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне аннексии Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

14 июня 2021 года в Брюсселе состоялся саммит НАТО, в итоговом коммюнике которого отмечалось, что Альянс поддерживает вхождение Украины в НАТО.

Президент США Джо Байден говорил, что российская агрессия не станет препятствием для вступления Украины в НАТО. В то же время, отвечая на вопрос, получит ли Украина план действий для членства в НАТО, он сказал, что “это еще предстоит увидеть” и сначала Украина должна искоренить коррупцию.

По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, Украина присоединится к НАТО, когда три столицы стран – участниц НАТО изменят свой взгляд. При этом он не назвал их

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону 15 декабря российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в ст. 4 проекта договора между РФ и США говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

В Белом доме заявили в ответ на предложения России, что США обсуждают их с европейскими союзниками и партнерами.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг 19 декабря заявил, что против проведения конференции с РФ для обсуждения “раздела зон влияния”.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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