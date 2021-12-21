Экономика: Зачем Европа обвиняет Газпром в обострении энергетического кризиса

Впервые в истории Европы стоимость газа превысила 2150 долларов за тысячу кубометров. В Европе делают намеки, а Украина напрямую винит в этом Газпром, который якобы намерено снижает поставки газа через Польшу и Украину в ЕС ради запуска «Северного потока – 2». Однако никто не обращает внимание на то, что европейским покупателям сейчас нет смысла покупать лишние объемы газа.

Цена на газ в Европе впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров, установив очередной исторический рекорд, свидетельствуют данные торгов на Лондонской бирже ICE. Рост цены за день составил 27%.

Спекулянты разгоняют цены на фоне новостей о том, что Газпром приостановил транзит газа в Германию по газопроводу «Ямал-Европа». Кроме того, прошли аукционы на бронирование мощностей польского участка «Ямал-Европа» и дополнительных мощностей украинской трубы на январь 2022 года. На польском участке Газпром забронировал мощности лишь на 19,3 млн кубометров в сутки вместо предложенных 89 млн кубометров в сутки. А от предложения украинского оператора на прокачку дополнительных 15 млн кубометров в сутки Газпром отказался.

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон не смог пройти мимо отказа Газпрома увеличить транзит через Украину, и обвинил его в газовом шантаже Европы «с целью скорейшей сертификации «Северного потока-2». Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель накануне в своем блоге тоже заявил, что «многие считают», что отказ РФ «увеличить объемы экспорта в Европу или заполнить принадлежащие Газпрому хранилища – это средство для оказания давления на ЕС» с целью «обеспечить выдачу лицензии «Северному потоку-2».

Обострение энергетического кризиса, конечно, вынуждает искать виноватого извне. Для Киева другого виновного не может быть, кроме как РФ и Газпрома. В Европе осенью тоже намекали, что могут начать антимонопольное расследование против Газпрома.

В Кремле про приостановку прокачки по «Ямал-Европе» указали, что это обычная коммерческая ситуация. Что же именно за ситуация сложилась?

«Те, кто переводит все внимание на Газпром, забывают указать, что на другой стороне газовой трубы всегда находятся покупатели газа. И если они не хотят брать топливо по столь высокой цене, то Газпрому некуда его качать»,

– говорит эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он уверен, что у Газпрома возникают проблемы с реализацией газа, именно поэтому приходится периодически приостанавливать прокачку газа по «Ямал-Европе», как в этот вторник. Это суточная остановка. И ранее осенью такие ситуации тоже возникали, и спекулянты тогда тоже разгоняли цены.

Газпром выполняет все свои обязательства по своим долгосрочным контрактам. Это подтверждала и ЕК, и подтверждает сам оператор украинской трубы. Сколько прописано в договорах, столько и идет газа европейцам по четырем газопроводам. Газпром по максимумe заполняет собственные трубы – «Северный поток-1» и «Турецкий поток», что логично. По украинской трубе идет 109 млн кубометров в сутки или 40 млрд кубов в год, как того требует транзитный контракт. А вот Польша еще в 2020 году отказалась от подписания транзитного контракта с Газпромом по «Ямал-Европа». Варшава выставляет свои мощности на аукционах, на которых Газпром не обязан вообще что-то бронировать. Такие аукционы – придумка самих европейцев, и поляки решили «насолить» Газпрому, и «умаслить» Еврокомиссию. Теперь Варшава пожинает плоды.

«Газпром использует газопровод «Ямал-Европа» для балансировки спроса и предложения. То есть основной определяющий фактор, сколько Газпром прокачивает по газопроводу «Ямал-Европа», – это объем спроса со стороны европейцев. Нет спроса в Европе – нет объемов транзита»,

– поясняет Юшков. То есть суточные остановки транзита по «Ямал-Европа» означают, что для выполнения заявок европейских покупателей хватило мощностей других газопроводов. Если предположить, что у Газпрома был бы транзитный контракт с Польшей, но не было бы с Украиной, то балансирующей трубой стала бы украинская ГТС, а польский участок «Ямал-Европа» был заполнен куда значительней. Но здесь украинские политики оказались стратегически хитрей польских: РФ хоть и политический враг, но транзитный договор с ней все-таки подписан.

Тот факт, что Газпром забронировал на январь небольшой объем мощностей по «Ямал-Европа» и отказался от дополнительных мощностей по украинской трубе, говорит об ожидаемом невысоком спросе на газпромовский газ со стороны европейцев. Еще один момент – в столь турбулентной ситуации прогнозировать спрос на дополнительные объемы газа со стороны европейцев даже на январь очень сложно. Поэтому Газпром выбрал стратегию по минимуму бронировать мощности вдолгую. Аукционы на мощности проходят постоянно. Есть аукционы на год вперед, на квартал, а на месяц вперед – на них Газпром бронирует с большой осторожностью. Потому что есть аукционы на неделю вперед и аукционы на следующие сутки, где Газпром сможет добрать необходимых мощностей, если того потребует спрос со стороны европейских покупателей. Поэтому прошедшие аукционы на январь – это не конец: у европейцев будет возможность заказать, а у Газпрома – поставить эти дополнительные объемы.

В этом плане заявление Макогона (главы «Оператора украинской ГТС) о том, что отказ от бронирования допмощностей означает нежелание Газпрома удовлетворить спрос в ЕС, однобоко. Он не уточняет, а есть ли этот спрос со стороны европейцев?

Проблема в том, что европейцы сами не покупают дополнительно газ у Газпрома. Почему же так происходит? Потому что даже для более богатых по сравнению с украинцами европейцев, газ стоит слишком дорого, начиная минимум с сентября этого года. Все это время в ценах на газ на биржах Европы была заложена спекулятивная премия. С начала декабря, когда европейский континент накрыла настоящая зима, и так слишком высокие цены на газ пошли дальше вверх. И 2150 долларов за баррель во вторник – это уже заоблочный показатель, полностью убивающий спрос. Европейцы не хотели покупать газ, когда он стоил 800-1000 долларов за тысячу кубометров (а это осенние цены): некоторые промышленные предприятия типа производителей удобрений просто закрылись, потому что же даже при таких ценах работать убыточно.

Тем, кто имеет долгосрочные контракты с Газпромом, намного проще живется, потому что в контрактах прописана ценовая формула. В контрактах стоимость газа существенно ниже цен на споте (бирже) – и в среднем она может составлять сейчас 550 долларов за тысячу кубов. Хотя по требованию самих европейцев, Газпром в большинстве своих контрактов увеличил долю спотовой цены при высчитывании контрактной стоимости газа. При сохранении нефтяной привязки, как было раньше, могли бы выиграть еще больше. В любом случае, 550 долларов за тысячу кубов – это существенно ниже даже 800-1000 долларов, которые были недавно на споте. Про текущие 2150 долларов можно даже не говорить.

Но важно понимать, что

если европейский покупатель хочет больше газа, чем он законтрактовал, то ему придется и заплатить за него столько, сколько он стоит вне контракта.

Платить рыночную цену, которая формируется на спотовом рынке Европы, этой осенью и зимой, сами европейцы не хотят. И их можно понять. Отсюда и вытекает снижение спроса со стороны европейских потребителей на российский газ сверх контрактных договоренностей (зато европейцы активно опустошают собственные подземные хранилища). Со своей стороны, Газпром продавать бесконечные объемы газа не по рыночным ценам тоже не готов, говорит Юшков. И его как коммерческую, а не благотворительную, компанию тоже можно понять.

Наконец, заявление Макогона и других «любителей» Газпрома, что причина энергетического кризиса в Европе в том, что российская компания недопоставляет газ в Европу – ошибочны и манипулятивны. Природа энергетического кризиса в Европе совершенно иная.

«Почему цены на газ в Европе поднялись? Потому что ветряная энергетика дала меньше энергии, и ее попытались заместить газом. Собственная добыча газа в Европе падала и продолжает падать, а СПГ почти весь ушел в Азию, где цены еще выше», – напоминает Игорь Юшков. То есть спрос вырос из-за того, что подкачала природа, а предложение снизилось из-за проигрыша в конкуренции с азиатскими премиальными рынками. Еще один важный момент – Европа слишком быстро начала избавляться от резервного топлива – угля – в рамках своей «зеленой» повестки. Потому что дефицит газа стали заменять углем. Коммунальные предприятия Европы полагаются уже на уголь и даже на нефть, чтобы поддерживать свет. Если бы европейцы успели отказаться еще и от атомной энергетики – а такие планы у них имеются, то ситуация была бы еще более катастрофичной.

В эти дни, когда установилась морозная погода, энергетический кризис снова обостряется снова из-за отсутствия ветра. И наложился еще один фактор – снижение атомной генерации. Так, ветровая мощность в Германии упала до 2277 мегаватт во вторник, что является самым низким показателем с 16 ноября. Неделю назад 13 декабря доля ветряной генерации в общей выработке электроэнергии в Европе снизилась до 10,1% против 15,6% неделей ранее. На прошлой неделе французская Electricite de France сообщила об остановке четырех реакторов из-за внеплановых работ. Снижение ветряной и атомной генерации заставляет Европу больше полагаться на газ, уголь и даже нефть.

Поэтому Евросоюзу приходится уповать на то, что холодная погода у них, как правило, долго не длится, и уже через несколько дней погода станет мягче. «Похоже, что эта неделя может стать пиком холода и спроса в Европе в течение нескольких недель. Опять же, это всего лишь прогноз, но это, по крайней мере, тенденция с прошлой недели», – сказал Bloomberg метеоролог из Commodity Weather Group Уильям Хеннеберг.

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