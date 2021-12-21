Владимир Шевельков рассказал о напряженных отношениях с Тарасовой

Владимир Шевельков пояснил о напряженных отношениях с тренером по фигурному катанию Татьяной Тарасовой. По его словам, съемки проекта «Ледниковый период» стали для него наиболее трудным испытанием в жизни.

Татьяна Тарасова постоянно ругала его за прокаты в паре с Ириной Лобачевой. Шевельков не скрывает, что с членом жюри у него не сложились нормальные отношения. Ему хотелось бы посмотреть, как сама Татьяна Анатольевна Тарасова стоит на коньках, поскольку все могут критиковать окружающих.

Шевельков на «Ледниковый период» пришел вместо Сергея Жигунова. Актер сломал ногу и не смог участвовать в шоу.

В этом году из-за проблем со здоровьем Татьяна Тарасова не смогла принять участие в предновогодних съемках «Ледникового периода». Все коллеги тренера надеются на ее быстрое выздоровление, пишет портал «Глобал.МСК».