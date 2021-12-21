 

Мнение: Предрождественская Шоколадница!

21.12.2021, 22:00, Разное
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Не, ну а чо, собственно?! В Москве так и не ввели (почему-то) куар-коды на посещение общепита! Поэтому, хоть “Последнюю Шоколадницу” мы уже провели накануне самого загадочно-бессмысленного локдауна в ноябре – ничто нам не мешает встретиться еще разок с читателями в этом чудесном заведении уже под Новый год. Даешь РОЖДЕСТВЕНСКУЮ (по-католически) Шоколадницу! Итак, друзья: фантасмагорический 2021-й подходит к своему неизбежному фатальному концу, и по такому отрадному случаю – я опять буду ТАМ! А конкретно – ЗАВТРА, все как положено, с книжками про “Страны утраченной эмпатии”, готовый вручить их каждому желающему с автографом автора и даже, при желании, дружеским селфи!

Рождественский сейл! Знаменательный день – СРЕДА, 22 декабря: когда еще приобрести себе немного “Эмпатии”?

Люди спрашивают – всё эмпатия да эмпатия, когда уж будет что-то новенькое?! Новенького у меня есть, и немало – но всё в рукописях! Спрос есть – издательств нет! А так было бы на выбор: и про выборы, и про конец света, и про дедовщину в армии… Эх!

Кто не успеет – тот опоздает! Завтра, среда, буду “на том же месте в тот же час”: в кафе “Шоколадница” напротив Политехнического музея возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянского проезда (вход со стороны Лубянского проезда), с 18 до 20 ч, кто потеряется или не найдет – мой телефон (915)823-13-25. Если же Вас нет в Москве – не расстраивайтесь, вы всегда можете заказать себе экземпляр с автографом по почте [email protected] С наступающим, друзья! Оле-оле-оле! Желающие – записывайтесь в комментах или пишите в личку – чтобы я знал, сколько книжек брать!

Источник: Размышления вольного социолога



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