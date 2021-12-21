Мнение: Письмо: “Везде пропасть”

Насколько я могу судить, большинство антипрививочников – пьющие и курящие люди, плохо следящие за своим здоровьем, имеющие лишний вес, не занимающиеся спортом. Зожников среди антипрививочников практически нет.

Они врут, что страх за здоровье мешает им прививаться, а на самом деле – это их бунт против социального принуждения.

Словно жил этот маленький человек, копил обиды на социум, и вот нашел повод выступить и взбунтоваться за все, к чему его принуждали: родители, воспитатели детского сада, учителя, работодатели и общество в целом.

eari_shtorm

Уважаемая Эволюция, добрый день.

Пишу Вам больше от отчаяния, чем с надеждой на помощь. У меня частный случай общей нашей беды.

(У автора со мной плохое “мы”. Общая беда. Хотя моя беда – это антипрививочники, из-за которых пандемия не заканчивается)

Я работаю на большом предприятии и у нас сейчас на людей оказывается жесткое психологическое давление под названием “добровольная вакцинация”.

Установка – вакцинировать 80% процентов любой ценой. Вакцинировать каждые полгода. Выпустили приказ, где все, кто отказываются вакцинироваться через полгода, должны быть высажены дома без сохранения заработной платы. Очередь дошла и до меня. Я путаюсь и не понимаю, как мне нужно поступить, чтобы не потерять себя. У меня сертификат переболевшего действителен до июня 2022, т.е. год, а не полгода. Сертификат даёт мне возможность вести нормальный образ жизни везде, кроме работы, где приняты другие нормы. Делать прививку каждые полгода я не хочу. Я не верю, что прививка меня защитит. А вот проблем к имеющимся в здоровье добавить может. И вакцинироваться каждые полгода просто не могу.

(Автор не врач, но имеет свое мнение, что и как ей добавит проблем. Ковид, которым она переболела и еще пару раз переболеет без прививки, ей не страшен. А рекомендованная министерством здравоохранения прививка страшна)

Уже вторую неделю, мой непосредственный руководитель, молодой, здоровый парень, изводит меня разговорами о вакцинации. Начал он с угроз, что, если я не вакцинируюсь меня высадят без оплаты. Я сообщила ему, что вакцинироваться не буду и готова к тому, что меня высадят дома. Тогда он стал просить, чтобы я ему принесла медотвод. Я обратилась в поликлинику по месту работы, там мне сообщили, что никакие медотводы не дают и срок действия моего сертификата их тоже не интересует. Тогда он предложил мне купить сертификат и даже пообещал поднять премию в связи с предстоящим расходами…

(Начальник переживает за автора и готов ради нее идти на преступление. Если меня еще читают такие начальники-невротики, у которых руки трясутся увольнять антипрививочников, не тряситесь. Иначе окажетесь не только в черном поле, но и за решеткой, помогая подделывать документы. Не ведитесь на давление Попрошаек. Это правильная мера – уволить всех, кто не хочет делать прививку)

Предупредил только, что премию мне поднимут, а кому-то из сотрудников моего отдела урежут. Боюсь, что я знаю кому именно урежут, скорее всего моей подруге, хотя конкретно он никого не называл. На мой вопрос знает ли он про уголовную ответственность, он только пожал плечами.

(Антипрививочники – это люди, обиженные на все родительские фигуры: на государство, на правительство, на начальство и на всех помогателей. Понимаете, почему от попыток начальника помочь претензии автора только растут? И чего она от него хочет?)

Я не знаю, как себя защитить. У меня предпенсионный возраст. На фоне всей этой нервотрёпки начались скачки давления, лекарства не помогают. Вакцинироваться – это предать себя, пойти против себя.

(Собой автор называет свою глупость. И боится эту глупость предать)

Отказаться от вакцинирования – так меня так и будут пресенговать, обвинять, что я опасный распространитель инфекции и лишила премии весь отдел, т.к. из-за меня не достигнут показатель 80% вакцинированных. Я оказалась в какой-то ловушке, куда ни ступи, везде пропасть. Как же не пропасть…

(Перед автором широкая красная дорога, но она мечется между ходами в черном поле. Что с ней?)

С уважением,

Эари