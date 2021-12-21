Зеленский: Мы не боимся встречи с РФ в любом формате и с любыми партнерами

“Президент Российской Федерации [Владимир Путин] для меня – не бог, чтобы в него верить или нет. Считаю, мы должны делать все, чтобы строить разные форматы встречи. Я вижу, что есть “Нормандия” отдельно от “Нормандии”. Видите, все-таки, не отменяя “Нормандию”, с которой сейчас мощно работает президент Франции [Эммануэль Макрон] – говорил с Путиным, говорил со мной, сейчас снова с президентом России разговаривает… То есть мы вместе с ним общаемся”, – сказал он.

Зеленский отметил, что к переговорам также привлекают нового канцлера Германии Олафа Шольца.

“Есть “Нормандия” отдельно. Есть общение президента США с президентом России. Я знаю, что на разных уровнях проходят разговоры советников по безопасности обоих государств. И мы получаем информацию. И у нас есть разные разговоры. Там ведется многовекторный разговор”, – сказал он.

По словам Зеленского, украинская сторона открыто говорит о готовности к диалогу.

“Нам надо, чтобы российская сторона сказала, что они готовы… Все месседжи публичны. Мы открыто говорим, мы готовы встречаться с Российской Федераций. Мы этого не боимся. В любом формате, с любыми нашими партнерами, чтобы никто не обиделся. Но я на обиды в последнюю очередь смотрю, потому мы готовы и на прямой диалог тет-а-тет, все равно в каком формате. Надо готовность”, – заявил украинский президент.

Он сказал, что его администрация и администрация президента РФ разговаривают о том, какой может быть повестка встречи.

“Если не удастся в какой-то срок договориться администрациям по поводу сложных документов и так далее, то я буду прямо ему звонить”, – заявил глава государства.

Контекст:

Зеленский за время своей каденции встречался с Путиным только раз – в декабре 2019 года в Париже в рамках саммита лидеров “Нормандской четверки”.

20 апреля 2021 года Зеленский предложил Путину встретиться “в любой точке Донбасса, где идет война”. Путин ответил через два дня и предложил встретиться в Москве. Глава Кремля заявил, что готов к переговорам о двусторонних отношениях. Для “обсуждения проблем Донбасса” руководство Украины должно встречаться с главарями “ЛНР” и “ДНР”, а “уже потом обсуждать их с представителями третьих стран”, сказал он.

21 мая глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский не будет встречаться с Путиным, если на этой встрече не будет тем оккупированных Крыма и Донбасса.

В настоящее время организация прямых переговоров Зеленского и Путина не ведется, говорил 14 декабря Кулеба. “Такие переговоры были начаты, но сейчас они не находятся в активной фазе”, – подчеркнул министр.

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