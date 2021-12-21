 

Билл Гейтс назвал сроки окончания пандемии

21.12.2021, 21:37, Новости дня
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Появление ноового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что «волны» заболевания станут короче, и пандемия может закончиться в 2022 году, сообщил американский миллиардер Билл Гейтс.

Гейтс в своем Twitter отметил, что пандемия коронавируса может казаться людям неприятным под курортный сезон, но эта проблема не будет вечной.

«Если и есть хорошие новости, так это то, что «омикрон» распространятся настолько быстро, что когда он начинает доминировать в стране, то волна там должна длиться менее трех месяцев», – отметил миллиардер.

Он подчеркнул, что эти несколько месяцев могут выдаться плохими, но если предпринять правильные шаги, то пандемия может закончиться в 2022 году.

Гейтс добавил, что «омикрон» уже ударил по его близким друзьям, и ему самому пришлось отменить планы на отпуск.

В ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».

ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».



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