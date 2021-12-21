Президент Абхазии встретился с лидерами оппозиции

Президент Абхазии Аслан Бжания принял лидеров оппозиции, в настоящее время проходят переговоры, информирует пресс-служба главы республики.

«Президент принял представителей оппозиции Адгура Ардзинбу, Тимура Гулию, Ахру Бжанию. На переговорах присутствуют вице-спикер парламента Михаил Сангулия, премьер-министр Александр Анкваб и руководитель Администрации президента Алхас Квициния», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Марианну Квициния.

Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума.