 

Президент Абхазии встретился с лидерами оппозиции

21.12.2021, 21:36, Новости дня
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Президент Абхазии Аслан Бжания принял лидеров оппозиции, в настоящее время проходят переговоры, информирует пресс-служба главы республики.

«Президент принял представителей оппозиции Адгура Ардзинбу, Тимура Гулию, Ахру Бжанию. На переговорах присутствуют вице-спикер парламента Михаил Сангулия, премьер-министр Александр Анкваб и руководитель Администрации президента Алхас Квициния», – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента Марианну Квициния.

Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума.



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