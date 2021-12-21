 

Кадыров объявил ультиматум Эрдогану

21.12.2021, 21:36, Новости дня
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Глава Чечни Рамзан Кадыров, говоря об открытом в турецком Корфезе парка имени Джохара Дудаева (лидера террористической группировки «Чеченская республика Ичкерия»), объявил президенту Турции Тайипу Эрдогану ультиматум.

«Открыто обращаюсь к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану: определитесь! Либо Вы получаете статус государства, публично поддерживающего террористов, либо выступаете за прозрачные и честные отношения с Российской Федерацией, не меняя своих убеждений за ее спиной», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что не представляет себе, как бы РФ могла поступить аналогичным образом по отношению к турецкому руководству и приютила бы «целую организованную банду, которая, к примеру, совершила теракт в Турции и убила президента».

«А иначе, пока в Турции находят убежище разыскиваемые бандиты и отморозки, пока они открыто устраивают сборища и мероприятия по переименованию парков именами террористов, причастных к гибели тысяч мирных граждан, мы оставляем за собой право на ответные действия», – подчеркнул глава Чечни.

Он отметил, что логично и «политически зеркально» с российской стороны было бы увековечивание в Грозном имени основателя Рабочей партии Курдистана Абдуллы Оджалана, который отбывает пожизненное заключение в Турции.

Кадыров также обратился в МИД России, подчеркнув, что действия Анкары – прямая угроза российско-турецких отношений, развивающихся веками. «Следует обратить на это внимание и принять против подобных проявлений упреждающие дипломатические меры», – подчеркнул Кадыров.

Джохар Дудаев возглавил чеченских террористов и объявил себя президентом «Чеченской республики Ичкерия», которую признали в РФ террористической. Он был убит в 1996 году. Парк в его честь в Турции открыли 10 декабря.



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