Шапка с помпоном удешевит любой образ: 5 модных ошибок, которые женщины совершают зимой

В холодное время года женщины словно разом забывают о моде. Они облачаются в тусклые бесформенные «мешки», закручиваются шарфами и выходят так в свет, сутулясь под порывами ледяного ветра. Но ведь зимой тоже можно выглядеть модно, женственно и привлекательно. Вот каких ошибок следует избегать, чтобы в холода быть всегда «на стиле».

Телесные колготки и открытые ноги

Понятно, что колготки зимой нужны, но их нужно уметь сочетать. Телесные модели предназначены для деловой одежды, костюмов в официальном стиле. В ансамбле с зимним пуховиком они смотрятся странно и нелепо. Неестественно светлые ноги под объемной зимней одеждой портят весь вид. Замените телесные колготки в холодное время на темные, утепленные. И красиво, и практично, и нет риска застудиться.

Узкие пуховики

Зимние куртки должны быть чуть больше, чем нужно, в стиле оверсайз. Так они лучше согреют и будут зрительно делать фигуру более выразительной. Узкие пуховики смотрятся жалко, неэстетично. К тому же в них невозможно нормально двигаться. Лучше подберите куртку на 2-3 размера больше и придумывайте с ней многослойные ансамбли. Вы сможете лучше согреться и чувствовать себя свободнее, а не как в коконе.

Также имеет значение цвет пуховика. Многие зимой облачаются в серое и черное, и очень зря. Невыразительный образ и избегание светлых тонов — большая стилистическая ошибка. Белый придает мягкости, его не следует игнорировать. Если боитесь сразу круто менять гардероб, купите пару-тройку светлых вещей и оформите привычный образ.

Маленькие и узкие шарфы

Эти мини-шарфики не предназначены для зимы. Желая выглядеть стильно, вы рискуете простудиться. Отложите узкие шарфики и косынки на теплые месяцы. Они неуместны и испортят ваш образ. Лучше присмотритесь к широким и длинным шарфам из шерсти. Это сейчас очень модно. Выбирайте любые расцветки, которые поднимут вам настроение. Такой шарф защитит от снега и ветра и добавит образу стильности и красоты.

Ботильоны на шпильках

Зимняя обувь вообще не должна иметь высокий каблук. Падение на ней неизбежно, а это всегда опасно. Но современные модницы так и норовят выйти на лед в ботильонах на шпильках. Между тем такая обувь давно уже не в моде, вы будете выглядеть в ней нелепо. Женщины сегодня предпочитают выбирать здоровье. Купите лучше пару “дутиков” с натуральной отделкой из меха. Это и стильно, и удобно, и безопасно.

Шапки с помпонами

В зимнем гардеробе головной убор — важнейший аксессуар. Очень важно выбрать для себя стильную и теплую шапку. Она защитит от простуды и дополнит образ, придав ему особый шарм. Давно уже остались в прошлом времена, когда девушки зимой ходили без головного убора, стуча зубами и шмыгая носами от холода. Теперь шапки носят все, но важно, какие они.

Шапки с помпонами уже неактуальны. Это мило и хорошо для маленьких девочек, но взрослым женщинам не стоит себя принижать. Помпон удешевляет любой образ, делает его не стильным. Замените их на вязанные бини и балаклавы. Это будет и модно, и красиво, и тепло. Не думайте, что зимой нужно обязательно надевать что-то мрачное и невыразительное. Можно и в холодное время быть стильной и яркой, стоит только захотеть.