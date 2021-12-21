Фармаколог Андрей Кондрахин: «Омикрон» будет последним штаммом коронавируса

Фармаколог Андрей Кондрахин заявил, что у ковида постепенно уменьшаются способности мутировать. Штамм «омикрон» может стать последним вариантом вируса.

Первый летальный исход от нового штамма коронавируса зафиксировали в США. Умер 50-летний житель Техаса, он не был вакцинирован и страдал от проблем с сердцем. На данный момент от «омикрона» скончалось только 2 человека. Врач-терапевт Андрей Кондрахин предположил, что эта мутация вируса может быть последней. За время пандемии COVID-19 научился приспосабливаться к человеку.

Фармаколог Кондрахин сообщил, что опасность нового штамма заключается в быстром распространении и заражении как вакцинированных так и непривитых. По данным исследований, «омикрон» не вызывает сильных осложнений, смертность от него по прогнозам специалистов составит не больше двух процентов. По распространению это будет схоже с вирусом гриппа. Андрей Кондрахин рассказал, что данный штамм теряет способность мутировать. Он постепенно привыкает к человеку и не будет приводить к множественным летальным исходам. Напомним, что впервые штамм «омикрон» зафиксировали 24 ноября, наибольшее количество зараженных находится в ЮАР. Об этом информирует InfoREACTOR.