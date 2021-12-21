Написавший доносы на «Медузу» и «Важные истории» Александр Ионов стал членом Общественного совета ФС

Еву Меркачеву из совета исключили.

Бывший член ОНК Москвы Александр Ионов, который написал доносы на «Медузу»*, «Важные истории»* и ряд других изданий, стал членом Общественного совета ФСИН. Внимание на это обратила правозащитница Марина Литвинович.

На сайте Общественного совета ФСИН Ионов указан как президент «Антиглобалистского движения России». Как отметила Литвинович, из совета выведены правозащитницы Ева Меркачева и Анна Каретникова.

«Обе — делающие невероятно много для улучшения системы ФСИН. А главное — хорошо эту систему знающие изнутри. Теперь их там нет. Не попали в совет и многие реально активные члены прошлого совета, которые, судя по отчету, размещенному на сайте ФСИН, очень много полезного сделали», — сказала Литвинович.

Помимо этого, в совет вошли журналисты Андрей Куницын (замруководителя дирекции информации НТВ) и Александр Шашков (корреспондент ТАСС).

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Ионов в конце июня сообщил о планах провести проверку «Новой газеты» на предмет соответствия закону об «иностранных агентах». Также ранее из-за жалобы Ионова минюст включил «Важные истории» и «Медузу» в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.

«Зачем помощь получать от зарубежных организаций? Мы прекрасно понимаем: кто платит, тот и заказывает музыку. Эти деньги, которые «Медуза» получала, им давали явно не за то, что они хорошее СМИ и их эпистолярный стиль очень нравится зарубежным политикам. Это не так. Об этом и на Западе пишут», — заявлял экс-член ОНК «Новой газете».

При этом, по словам юристов, представляющих интересы издания, министерство не проверяло факты, изложенные в жалобе экс-члена ОНК. Также из-за Ионова в список «нежелательных» в РФ организаций попал американский Бард-колледж, который сотрудничал с СПбГУ.

Помимо этого, 22 сентября Ионов попросил Генпрокуратуру проверить финансирование The Bell и признать его иностранным агентом.

*Внесены Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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